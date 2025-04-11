Коли Путін може згодитися на перемир'я — прогноз Естонії

На переконання міністра оборони Естонії Ханно Певкур, російський диктатор Володимир Путіна може погодитися підписати угоду з командою президента США Дональда Трампа щодо перемир'я на фронті в Україні до 9 травня через свою любов до "особливих дат".
Головні тези:
- Певкур вважає, що рішення Путіна можна спрогнозувати, орієнтуючись на його пристрасть до символізму.
- Команда Трампа хоче домовитися з Росією про припинення вогню до кінця квітня.
Чого далі очікувати від Путіна
Журналісти поцікавилися в естонська міністра, чому він дійшов висновку, що країна-агресорка РФ спробує укласти угоду зі США саме до 9 травня.
На цьому тлі він також нагадав про те, що 23 лютого 2022 року у Росії відзначили день Збройних сил, а наступного дня — 24 лютого — Путін наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.
Що важливо розуміти, 11 квітня стало відомо про те, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф вкотре вирушив до Росії
У Москві він проведе перемовини з диктатором Путіним щодо припинення вогню на фронті.
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