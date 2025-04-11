Коли Путін може згодитися на перемир'я — прогноз Естонії

На переконання міністра оборони Естонії Ханно Певкур, російський диктатор Володимир Путіна може погодитися підписати угоду з командою президента США Дональда Трампа щодо перемир'я на фронті в Україні до 9 травня через свою любов до "особливих дат".

Чого далі очікувати від Путіна

Журналісти поцікавилися в естонська міністра, чому він дійшов висновку, що країна-агресорка РФ спробує укласти угоду зі США саме до 9 травня.

Я читаю знаки. Путін був завжди уважним до дат, — наголосив Ханно Певкур. Поширити

На цьому тлі він також нагадав про те, що 23 лютого 2022 року у Росії відзначили день Збройних сил, а наступного дня — 24 лютого — Путін наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Тому я вважаю, що і 9 травня, яке для нас є днем Європи, для Росії є днем закінчення Другої світової війни, вони будуть прагнути, можливо, до цього, щоб отримати якусь угоду, якесь перемир'я чи щось подібне, — озвучив свій прогноз Певкур. Поширити

Що важливо розуміти, 11 квітня стало відомо про те, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф вкотре вирушив до Росії