Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги — що туди увійде
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги — що туди увійде

Пісторіус
Джерело:  NTV

Незабаром Україна отримає від Німеччини черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, а також 100 тисяч снарядів.

Головні тези:

  • Німеччина готується передати Україні танки Leopard 1 та розвідувальні безпілотники.
  • Засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбувається в Брюсселі 11 квітня.

Німеччина продовжує посилювати Україну

Про нове рішення німецької влади офіційно повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

За словами міністра, окрім IRIS-T до пакета також увійдуть 15 бойових танків Leopard 1, розвідувальні безпілотники і додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів.

На цьому тлі Борис Пісторіус оцінив можливість придбання нових систем IRIS-T, а також постачання 1100 додаткових радарів наземного спостереження протягом наступних років.

Як уже згадувалося раніше, засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбувається в Брюсселі 11 квітня.

Цього разу його очолюють Німеччина та Велика Британія.

Попереднє засідання — перше після повернення Дональда Трампа — також відбулося у Брюсселі 12 лютого і було очолене Великою Британією.

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