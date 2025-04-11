Росія атакувала Україну балістикою та десятками дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну балістикою та десятками дронів

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 11 квітня - що відомо

Під час нового повітряного нападу армії РФ на мирні українські міста та села, який відбувався протягом ночі 10-11 квітня, сили ППО змогли знищити 24 ворожих дрони.

Головні тези:

  • 13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
  • Під удари ворога потрапили Дніпропетровщина, Донеччина та Житомирщина.

Атака РФ на Україну 11 квітня — що відомо

Протягом поточної та за минулу добу (із 09.00 10 квітня по 09.00 11 квітня) противник атакував балістичною ракетою (по м. Дніпро) із Ростовської обл. та 39-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 24 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина та Житомирщина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголосили українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Топгенерал НАТО Каволі оцінив шанси України на перемогу у війні
Каволі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили 13 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення миротворців в Україну. Про що таємно домовляються у Британії
армія Британії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?