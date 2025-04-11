Росія атакувала Україну балістикою та десятками дронів

Під час нового повітряного нападу армії РФ на мирні українські міста та села, який відбувався протягом ночі 10-11 квітня, сили ППО змогли знищити 24 ворожих дрони.
Головні тези:
- 13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
- Під удари ворога потрапили Дніпропетровщина, Донеччина та Житомирщина.
Атака РФ на Україну 11 квітня — що відомо
Протягом поточної та за минулу добу (із 09.00 10 квітня по 09.00 11 квітня) противник атакував балістичною ракетою (по м. Дніпро) із Ростовської обл. та 39-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина та Житомирщина.
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