Українські воїни уразили 13 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 13 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони російських окупантів.

Втрати армії РФ станом на 11 квітня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.04.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 930 210 (+1 210) осіб,

танків — 10 580 (+1) од,

бойових броньованих машин — 22 048 (+15) од,

артилерійських систем — 25 043 (+61) од,

РСЗВ — 1 360 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32 200 (+122) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 43 679 (+165) од,

спеціальної техніки — 3 798 (+2) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що розпочалася 1143-тя доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Протягом 10 квітня на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах двох ракетних і 106 авіаційних ударів, застосувала три ракети та скинула 165 керованих бомб.