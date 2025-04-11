Українські воїни уразили 13 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 13 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони російських окупантів.
Головні тези:
- Протягом 10 квітня на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.
- Ворог використав для атак 2388 дронів-камікадзе.
Втрати армії РФ станом на 11 квітня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 930 210 (+1 210) осіб,
танків — 10 580 (+1) од,
бойових броньованих машин — 22 048 (+15) од,
артилерійських систем — 25 043 (+61) од,
РСЗВ — 1 360 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32 200 (+122) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 43 679 (+165) од,
спеціальної техніки — 3 798 (+2) од.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що розпочалася 1143-тя доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
Протягом 10 квітня на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.
Армія РФ завдала по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах двох ракетних і 106 авіаційних ударів, застосувала три ракети та скинула 165 керованих бомб.
Ба більше, противник здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 96 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2388 дронів-камікадзе.
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