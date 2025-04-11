Неочікуваний візит принца Гаррі до України — що відомо

Як вдалося дізнатися журналістам, 10 квітня герцог Сассекський — принц Гаррі — у межах неанонсованого візиту приїхав до Львова. Там він відвідав клініку, у якій лікують поранених українських воїнів.
Головні тези:
- Герцог Сассекський підтримав українських ветеранів, які стали на захист батьківщини.
- Принц Гаррі став другим членом королівської сім'ї, який відвідав Україну.
Перші подробиці візиту принца Гаррі до України
Згідно з даними ЗМІ, герцог Сассекський навідався до ортопедичної клініки у Львові, де лікують та реабілітують поранених захисників та цивільних осіб.
Вона має назву Superhumans Center .
Що також важливо розуміти, про неанонсований візит стало відомо лише тоді, коли принц вже покинув Україну.
На світлинах можна помітити, що Гаррі одягнений у піджак з назвою його Фонду "Ігри Нескорених".
Він встиг поспілкуватися з багатьма пораненими українськими ветеранами.
Журналісти звертають увагу на те, що герцог Сассекський, який прослужив у британській армії 10 років, став другим членом королівської сім'ї, який відвідав Україну.
Першою була Софі — герцогиня Единбурзька — вона здійснила візит до Києва у 2024 році.
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