Неочікуваний візит принца Гаррі до України — що відомо

Як вдалося дізнатися журналістам, 10 квітня герцог Сассекський — принц Гаррі — у межах неанонсованого візиту приїхав до Львова. Там він відвідав клініку, у якій лікують поранених українських воїнів.

Перші подробиці візиту принца Гаррі до України

Згідно з даними ЗМІ, герцог Сассекський навідався до ортопедичної клініки у Львові, де лікують та реабілітують поранених захисників та цивільних осіб.

Вона має назву Superhumans Center .

Що також важливо розуміти, про неанонсований візит стало відомо лише тоді, коли принц вже покинув Україну.

На світлинах можна помітити, що Гаррі одягнений у піджак з назвою його Фонду "Ігри Нескорених".

Він встиг поспілкуватися з багатьма пораненими українськими ветеранами.

👑 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V — The Telegraph (@Telegraph) April 10, 2025

Журналісти звертають увагу на те, що герцог Сассекський, який прослужив у британській армії 10 років, став другим членом королівської сім'ї, який відвідав Україну.