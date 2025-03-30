Принца Гаррі звинуватили у знущаннях і переслідуваннях

Очільниця благодійної організації Sentebale Софі Чандаук звинуватила британського принца Гаррі у переслідуванні та знущаннях. Однак більшість людей, які знайомі з ситуацією, одразу стали на бік королівського сина.
Головні тези:
- Глава Sentebale стверджує, що принц Гаррі поширив "шкідливу інформацію".
- Інсайдери запевняють, що ці звинувачення є вигаданими.
Що відомо про скандал навколо принца Гаррі
Що важливо розуміти, принц був співзасновником благодійної організації Sentebale.
Конфлікт почався після того, герцог Сассекський пішов з організації через складні стосунки з опікунами об'єднання та керівницею.
За словами самої очільниці Sentebale, Гаррі поширив "шкідливу інформацію", яка спричинила напади на багатьох працівників фонду.
Як стверджують інсайдери журналісти, ці звинуваченнями є вигаданими й такими, що навмисно псують репутацію Гаррі.
Колишні учасники організації наголосили, що після цього скандалу не повернуться в Sentebale, а також "з нетерпінням чекають на встановлення істини".
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