Принца Гаррі звинуватили у знущаннях і переслідуваннях
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Принца Гаррі звинуватили у знущаннях і переслідуваннях

принц Гаррі
Джерело:  Sky News

Очільниця благодійної організації Sentebale Софі Чандаук звинуватила британського принца Гаррі у переслідуванні та знущаннях. Однак більшість людей, які знайомі з ситуацією, одразу стали на бік королівського сина.

Головні тези:

  • Глава Sentebale стверджує, що принц Гаррі поширив "шкідливу інформацію".
  • Інсайдери запевняють, що ці звинувачення є вигаданими.

Що відомо про скандал навколо принца Гаррі

Що важливо розуміти, принц був співзасновником благодійної організації Sentebale.

Конфлікт почався після того, герцог Сассекський пішов з організації через складні стосунки з опікунами об'єднання та керівницею.

За словами самої очільниці Sentebale, Гаррі поширив "шкідливу інформацію", яка спричинила напади на багатьох працівників фонду.

Принц Гаррі дозволив оприлюднити шкідливу новину для зовнішнього світу, не повідомивши мене чи мого виконавчого директора. І можете собі уявити, що цей напад зробив для мене та 540 осіб в організаціях Sentebale та їхніх родин? Це приклад масштабних переслідувань і знущань, — стверджує Софі Чандаука.

Як стверджують інсайдери журналісти, ці звинуваченнями є вигаданими й такими, що навмисно псують репутацію Гаррі.

Колишні учасники організації наголосили, що після цього скандалу не повернуться в Sentebale, а також "з нетерпінням чекають на встановлення істини".

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