Принца Гаррі звинуватили у знущаннях і переслідуваннях

Принц Гаррі дозволив оприлюднити шкідливу новину для зовнішнього світу, не повідомивши мене чи мого виконавчого директора. І можете собі уявити, що цей напад зробив для мене та 540 осіб в організаціях Sentebale та їхніх родин? Це приклад масштабних переслідувань і знущань, — стверджує Софі Чандаука.