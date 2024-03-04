У стосунках принца Гаррі та Меган Маркл почалася нова криза

Принц Гаррі почав "тиснути" на Меган Маркл, щоб вона повернулася до Великої Британії, щоб супроводжувати його на ювілейних "Іграх нескорених". Це свідчить про нову кризу в зірковій сім'ї/

Що відбувається між принцом Гаррі та Меган Маркл

Цікавими подробицями з журналістами поділився королівський експерт і письменник Том Квінн.

За його словами, у 2024 році герцог Сассекський проведе захід на британській землі, щоб відсвяткувати 10 років від початку Ігор для ветеранів і колишніх учасників бойових дій.

Гаррі "чинить тиск" на свою дружину Меган, щоб вона приєдналася до нього на заході. Меган, можливо, не дуже хоче повернутися до Великої Британії, оскільки стверджували, що герцогиня "ніколи не почувалася вдома" у Британії. Поширити

На переконання Тома Квінна, Гаррі не влаштує відповідь "ні".

Він також додав, що Меган чудово усвідомлює, що "ніколи не варто говорити ніколи", особливо враховуючи той факт, що напруга у їхній родині посилюється.

Що важливо розуміти, "Ігри нескорених" — це одна з небагатьох сфер життя британського принца, де він почувається як риба у воді.

Безсумнівно, допомога солдатам-інвалідам — це добре, і це те, що Гаррі намагається зробити, але лише у присутності Меган. Тож він, безперечно, тисне на неї. ... Це спричиняє величезну напругу у стосунках пари, - наголошує Том Квінн. Поширити

Що ще відомо про стосунки Гаррі та Меган Маркл

Влітку 2023 року вперше почали ширитися чутки про те, що принц Гаррі і Меган Маркл опинилися межі розлучення.

Все почалося після того, як з’ясувалося, що герцог і герцогиня Сассекські вирішили пожити окремо.

У грудні The Hollywood Reporter назвав принца Гаррі та Меган Маркл головними невдахами року.

Також журналісти жорстко розкритикували "плаксивий" серіал на Netflix "Гаррі і Меган", а також біографію принца "Запасний".

На переконання ЗМІ, закохані хотіли заробити на своєму статусі знаменитостей у Штатах", однак їхній план провалився.