В отношениях принца Гарри и Меган Маркл начался новый кризис

Принц Гарри начал "давить" на Меган Маркл, чтобы она вернулась в Великобританию, чтобы сопровождать его на юбилейных "Играх непокоренных". Это свидетельствует о новом кризисе в звездной семье.

Что происходит между принцем Гарри и Меган Маркл

Интересными подробностями с журналистами поделился королевский эксперт и писатель Том Квинн.

По его словам, в 2024 году герцог Сассекский проведет мероприятие на британской земле, чтобы отпраздновать 10 лет с начала Игр для ветеранов и бывших участников боевых действий.

Гарри "оказывает давление" на свою жену Меган, чтобы она присоединилась к нему на мероприятие. Меган, возможно, не очень хочет вернуться в Великобританию, поскольку утверждали, что герцогиня "никогда не чувствовала себя дома" в Британии. Поделиться

По убеждению Тома Квинна, Гарри не устроит ответ "нет".

Он также добавил, что Меган отдает себе отчет, что "никогда не стоит говорить никогда", особенно учитывая тот факт, что напряжение в их семье усиливается.

Что важно понимать, "Игры непокоренных" - это одна из немногих сфер жизни британского принца, где он чувствует себя как рыба в воде.

Несомненно, помощь инвалидам — это хорошо, и это то, что Гарри пытается сделать, но только в присутствии Меган. Так что он, безусловно, давит на нее. …Это вызывает огромное напряжение в отношениях пары, – отмечает Том Квинн. Поделиться

Что еще известно об отношениях Гарри и Меган Маркл

Летом 2023 года впервые начали распространяться слухи о том, что принц Гарри и Меган Маркл оказались на грани развода.

Все началось после того, как выяснилось, что герцог и герцогиня Сассекские решили пожить раздельно.

В декабре The Hollywood Reporter назвал принца Гарри и Меган Маркл главными неудачниками года.

Также журналисты жестко раскритиковали "плаксивый" сериал на Netflix "Гарри и Меган", а также биографию принца "Запасной".

По мнению СМИ, влюбленные хотели заработать на своем статусе знаменитостей в Штатах, однако их план провалился.