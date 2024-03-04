В отношениях принца Гарри и Меган Маркл начался новый кризис

Принц Гарри начал "давить" на Меган Маркл, чтобы она вернулась в Великобританию, чтобы сопровождать его на юбилейных "Играх непокоренных". Это свидетельствует о новом кризисе в звездной семье.
Что происходит между принцем Гарри и Меган Маркл
Интересными подробностями с журналистами поделился королевский эксперт и писатель Том Квинн.
По его словам, в 2024 году герцог Сассекский проведет мероприятие на британской земле, чтобы отпраздновать 10 лет с начала Игр для ветеранов и бывших участников боевых действий.
По убеждению Тома Квинна, Гарри не устроит ответ "нет".
Он также добавил, что Меган отдает себе отчет, что "никогда не стоит говорить никогда", особенно учитывая тот факт, что напряжение в их семье усиливается.
Что важно понимать, "Игры непокоренных" - это одна из немногих сфер жизни британского принца, где он чувствует себя как рыба в воде.
Что еще известно об отношениях Гарри и Меган Маркл
Летом 2023 года впервые начали распространяться слухи о том, что принц Гарри и Меган Маркл оказались на грани развода.
Все началось после того, как выяснилось, что герцог и герцогиня Сассекские решили пожить раздельно.
В декабре The Hollywood Reporter назвал принца Гарри и Меган Маркл главными неудачниками года.
Также журналисты жестко раскритиковали "плаксивый" сериал на Netflix "Гарри и Меган", а также биографию принца "Запасной".
По мнению СМИ, влюбленные хотели заработать на своем статусе знаменитостей в Штатах, однако их план провалился.
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