В отношениях принца Гарри и Меган Маркл начался новый кризис
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

В отношениях принца Гарри и Меган Маркл начался новый кризис

принц Гарри и Меган Маркл
Читати українською
Источник:  The Mirror

Принц Гарри начал "давить" на Меган Маркл, чтобы она вернулась в Великобританию, чтобы сопровождать его на юбилейных "Играх непокоренных". Это свидетельствует о новом кризисе в звездной семье.

Что происходит между принцем Гарри и Меган Маркл

Интересными подробностями с журналистами поделился королевский эксперт и писатель Том Квинн.

По его словам, в 2024 году герцог Сассекский проведет мероприятие на британской земле, чтобы отпраздновать 10 лет с начала Игр для ветеранов и бывших участников боевых действий.

Гарри "оказывает давление" на свою жену Меган, чтобы она присоединилась к нему на мероприятие. Меган, возможно, не очень хочет вернуться в Великобританию, поскольку утверждали, что герцогиня "никогда не чувствовала себя дома" в Британии.

По убеждению Тома Квинна, Гарри не устроит ответ "нет".

Он также добавил, что Меган отдает себе отчет, что "никогда не стоит говорить никогда", особенно учитывая тот факт, что напряжение в их семье усиливается.

Что важно понимать, "Игры непокоренных" - это одна из немногих сфер жизни британского принца, где он чувствует себя как рыба в воде.

Несомненно, помощь инвалидам — это хорошо, и это то, что Гарри пытается сделать, но только в присутствии Меган. Так что он, безусловно, давит на нее. …Это вызывает огромное напряжение в отношениях пары, – отмечает Том Квинн.

Что еще известно об отношениях Гарри и Меган Маркл

Летом 2023 года впервые начали распространяться слухи о том, что принц Гарри и Меган Маркл оказались на грани развода.

Все началось после того, как выяснилось, что герцог и герцогиня Сассекские решили пожить раздельно.

В декабре The Hollywood Reporter назвал принца Гарри и Меган Маркл главными неудачниками года.

Также журналисты жестко раскритиковали "плаксивый" сериал на Netflix "Гарри и Меган", а также биографию принца "Запасной".

По мнению СМИ, влюбленные хотели заработать на своем статусе знаменитостей в Штатах, однако их план провалился.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Принц Гарри и Меган Маркл оказались на грани развода — RadarOnline
Принц Гарри и Меган Маркл оказались на грани развода — RadarOnline
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Разочарование из-за рождения Гарри. NYP рассекретило тайные записи принцессы Дианы
Разочарование из-за рождения Гарри. NYP рассекретило тайные записи принцессы Дианы
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Он предал. Трамп набросился с обвинениями на принца Гарри
Дональд Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?