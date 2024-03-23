Принц Гаррі та Меган Маркл звернулися до Кейт Міддлтон після новин про рак

Інформація про рак у принцеси Уельської Кетрін стала несподіванкою навіть для колишніх членів королівської родини.

Рак у Кейт Міддлтон. Як на звістку відреагували Гаррі та Меган

Зіркова пара наголосила, що бажає міцного здоров'я Кетрін, яка бореться з раком.

Окрім того, принц Гаррі та Меган Маркл навіть встигли поспілкуватися з нею особисто.

Що важливо розуміти, принцеса Уельська просто зараз проходить профілактичну хімієтерапію.

Ми бажаємо здоров'я та зцілення Кейт і її сім'ї, і сподіваємось, що вони зможуть зробити це в приватному порядку та спокої, — йдеться в офіційній заяві зіркового подружжя. Поширити

За словами інсайдерів журналістів, принц Гаррі та Меган Маркл до останнього не знали про стан Кетрін.

Лише її нещодавнє публічне зізнання пролило світло на реальний стан речей.

Після цієї новини вони приватно зв'язалися та поспілкувалися з принцом і принцесою Уельськими.

Рак у Кейт Міддлтон. Що наразі відомо

Нещодавно стало відомо, що у січні дружина принца Вільяма перенесла планову операцію на черевній порожнині, за якою розпочався період відновлення в лікарні та вдома.

Доволі довго вона не з’являлася на публіці, що стало причиною появи багатьох різноманітних чуток.

Лише після 2 місяців "зникнення" принцеса Уельська записала відеозвернення, де заявила, що хворіє на рак.

Кейт Міддлтон також відверто зізналася, що хворобу вдалося виявили під час післяопераційних тестів.

Варто також зазначити, що конкретний тип раку принцеса Уельська не розкрила.