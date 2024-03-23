Принц Гарри и Меган Маркл обратились к Кейт Миддлтон после новости о раке
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Принц Гарри и Меган Маркл обратились к Кейт Миддлтон после новости о раке

Принц Гарри и Меган Маркл
Читати українською
Источник:  online.ua

Информация о раке у принцессы Уэльской Кэтрин стала неожиданностью даже для бывших членов королевской семьи.

Рак у Кейт Миддлтон. Как на известие отреагировали Гарри и Меган

Звездная пара подчеркнула, что желает крепкого здоровья Кэтрин, которая начала своюборьбу с раком.

Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл даже успели пообщаться с ней лично.

Что важно понимать, принцесса Уэльская прямо сейчас проходит профилактическую химиотерапию.

Мы желаем здоровья и исцеления Кейт и ее семьи, и надеемся, что они смогут сделать это в частном порядке и покое, — сказано в официальном заявлении супругов.

По словам инсайдеров журналистов, принц Гарри и Меган Маркл до последнего не знали о состоянии Кэтрин.

Лишь ее недавнее публичное признание пролило свет на реальное положение вещей.

После этой новости они связались и пообщались с принцем и принцессой Уэльскими.

Рак у Кейт Миддлтон. Что известно

Недавно стало известно, что в январе супруга принца Уильяма перенесла плановую операцию на брюшной полости, после которой начался период восстановления в больнице и дома.

Довольно долго она не появлялась на публике, что послужило причиной появления многих разнообразных слухов.

Лишь после 2 месяцев "исчезновения" принцесса Уэльская записала видеообращение, где заявила, что болеет раком.

Кейт Миддлтон также откровенно призналась, что болезнь была обнаружена во время послеоперационных тестов.

Стоит отметить, что конкретный тип рака принцесса Уэльская не раскрыла.

Принцесса также добавила, что начала лечение и сейчас проходит "серию профилактической химиотерапии".

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Кейт Миддлтон посетила украинских беженцев в волонтерском хабе Брекнела
Кейт Миддлтон
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Кейт Миддлтон без кольца. Что происходит в королевской семье
Кейт Миддлтон
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Кейт Миддлтон и принца Уильяма увидели вместе после слухов о разводе — видео
Кейт Миддлтон и принц Уильям

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?