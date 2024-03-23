Принц Гарри и Меган Маркл обратились к Кейт Миддлтон после новости о раке

Информация о раке у принцессы Уэльской Кэтрин стала неожиданностью даже для бывших членов королевской семьи.

Рак у Кейт Миддлтон. Как на известие отреагировали Гарри и Меган

Звездная пара подчеркнула, что желает крепкого здоровья Кэтрин, которая начала своюборьбу с раком.

Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл даже успели пообщаться с ней лично.

Что важно понимать, принцесса Уэльская прямо сейчас проходит профилактическую химиотерапию.

Мы желаем здоровья и исцеления Кейт и ее семьи, и надеемся, что они смогут сделать это в частном порядке и покое, — сказано в официальном заявлении супругов. Поделиться

По словам инсайдеров журналистов, принц Гарри и Меган Маркл до последнего не знали о состоянии Кэтрин.

Лишь ее недавнее публичное признание пролило свет на реальное положение вещей.

После этой новости они связались и пообщались с принцем и принцессой Уэльскими.

Рак у Кейт Миддлтон. Что известно

Недавно стало известно, что в январе супруга принца Уильяма перенесла плановую операцию на брюшной полости, после которой начался период восстановления в больнице и дома.

Довольно долго она не появлялась на публике, что послужило причиной появления многих разнообразных слухов.

Лишь после 2 месяцев "исчезновения" принцесса Уэльская записала видеообращение, где заявила, что болеет раком.

Кейт Миддлтон также откровенно призналась, что болезнь была обнаружена во время послеоперационных тестов.

Стоит отметить, что конкретный тип рака принцесса Уэльская не раскрыла.