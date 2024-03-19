Кейт Миддлтон и принца Уильяма увидели вместе после слухов о разводе — видео

Загадочное исчезновение принцессы Уэльской Кэтрин взволновало людей из разных уголков мира. Однако журналистам удалось подловить ее во время прогулки с мужем.

Кейт Миддлтон до сих пор общается с принцем Уильямом

Британские журналисты заметили принца и принцессу Уэльскую во время похода по магазинам.

Кейт Миддлтон прогуливалась возле фермерского магазина, одетая в леггинсы и спортивный свитер.

Стоит обратить внимание на то, что на ролике жена Уильяма постоянно улыбается и что-то весело рассказывает.

Ничто не свидетельствует об осложнениях после операции или возможном разводе с любимым.

Мне не казалось, что они скрывают, кто они есть. Но они не совсем знали, как люди отреагируют, потому что об их местонахождении накапливалась информация, и я чувствовал, что они просто хотели поскорее уйти, – рассказал Нельсон Силва, снявший видео для прессы. Поделиться

Почему появились слухи о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Пользователи сети начали придумывать разнообразные теории из-за длительного отсутствия Кейт Миддлтон на публике.

Поклонники королевской семьи предполагали, что принца Уильям изменил жене, и пара, мол, оказалась на грани развода.

Единственным доказательством этой теории они называли отсутствие кольца на пальце Кэтрин на одном из последних фотографий.

Представители принцессы утверждают, что это скандальное фото сделали "в домашних условиях", а дома, мол, Кейт просто не носит кольцо и другие украшения.

Более того, также звучали предположения, что операция, которую перенесла принцесса, не была успешной, и у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем.