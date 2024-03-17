Кейт Миддлтон без кольца. Что происходит в королевской семье

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон снова спровоцировала шквал слухов о разводе со своим мужем Уильямом.
Что происходит с Кейт Миддлтон
Последние два месяца принцесса Кэтрин находится на больничном после плановой операции.
Однако она решила порадовать поклонников новым фото с детьми по случаю Дня матери.
Пользователей сети удивило то, что на фото принцесса Кэтрин позирует без кольца.
Что важно понимать, фотография Кэтрин с детьми уже стала "базой" для различных конспирологических теорий.
Как уже упоминалось ранее, Кейт Миддлтон любит фотографировать и даже получила престижную премию PPA Awards за фотографию королевы Камиллы.
Почему Кэтрин на фото позирует без кольца
Стоит отметить, что принц Уильям, в отличие от своей жены, никогда не носит обручальное кольцо.
Однако это никогда не мешало Кейт: она довольно часто носила украшения, которые ей дарил любимый и свое легендарное кольцо.
В офисе Кэтрин уверяют, что это скандальное фото сделали "в домашних условиях", а дома, мол, принцесса Уэльская просто не носит кольцо и другие украшения.
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