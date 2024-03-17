Кейт Миддлтон без кольца. Что происходит в королевской семье

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон снова спровоцировала шквал слухов о разводе со своим мужем Уильямом.

Что происходит с Кейт Миддлтон

Последние два месяца принцесса Кэтрин находится на больничном после плановой операции.

Однако она решила порадовать поклонников новым фото с детьми по случаю Дня матери.

Пользователей сети удивило то, что на фото принцесса Кэтрин позирует без кольца.

Что важно понимать, фотография Кэтрин с детьми уже стала "базой" для различных конспирологических теорий.

Все потому, что Reuters и Getty Images отозвали фото из-за "цифровой манипуляции" со стороны источника. Впоследствии принцесса Уэльская призналась, что редактировала фото и извинилась за возникшую путаницу. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, Кейт Миддлтон любит фотографировать и даже получила престижную премию PPA Awards за фотографию королевы Камиллы.

Почему Кэтрин на фото позирует без кольца

Стоит отметить, что принц Уильям, в отличие от своей жены, никогда не носит обручальное кольцо.

Однако это никогда не мешало Кейт: она довольно часто носила украшения, которые ей дарил любимый и свое легендарное кольцо.

Стоит отметить, что одна из конспирологических теорий — принцесса Кэтрин не выходит в свет якобы из-за измены принца Уильяма. А фото без кольца якобы — еще один аргумент "за" будущий развод принца и принцессы Уэльских. Следует добавить, что никаких реальных подтверждений этих слухов нет. Поделиться

В офисе Кэтрин уверяют, что это скандальное фото сделали "в домашних условиях", а дома, мол, принцесса Уэльская просто не носит кольцо и другие украшения.