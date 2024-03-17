Кейт Міддлтон без обручки. Що відбувається в королівській сім'ї

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон знову спровокувала шквал чуток про розлучення зі своїм чоловіком Вільямом.

Що відбувається з Кейт Міддлтон

Протягом останніх двох місяців принцеса Кетрін перебуває на лікарняному після планової операції.

Проте вона вирішила потішити шанувальник новим фото з дітьми з нагоди Дня матері.

Користувачів мережі здивувало те, що на фото принцеса Кетрін позує без обручки.

Що важливо розуміти, світлина Кетрін з дітьми вже стало "базою" для різноманітних конспірологічних теорій.

Усе тому, що Reuters та Getty Images відкликали світлину через "цифрову маніпуляцію" з боку джерела. Згодом принцеса Уельська зізналася, що редагувала фото й перепроси через плутаницю, яка через це виникла. Поширити

Як уже згадувалося раніше, Кейт Міддлтон полюбляє фотографувати й навіть отримала престижну премію PPA Awards за світлину королеви Камілли.

Чому Кетрін на фото позує без обручки

Варто зазначити, що принц Вільям, на відміну від своєї дружини, ніколи не носить обручку.

Проте це ніколи не заважало Кейт: вона доволі часто носила прикраси, які їй дарував коханий та свою легендарну обручку.

Варто зауважити, що одна з конспірологічних теорій — принцеса Кетрін не виходить у світ начебто через зраду принца Вільяма. А фото без обручки нібито — ще один аргумент "за" майбутнє розлучення принца та принцеси Уельських. Варто зауважити, що жодного реального підґрунтя ці чутки не мають. Поширити

В офісі Кетрін запевняють, що це скандальне фото зробили "у домашніх умовах", а вдома, мовляв, принцеса Уельська просто не носить обручку та інші прикраси.