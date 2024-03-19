Кейт Міддлтон та принца Вільяма побачили разом після чуток про розлучення — відео

Загадкове зникнення принцеси Уельської Кетрін схвилювало людей з різних куточків світу. Однак журналістам все-таки вдалося підловити її під час прогулянки з чоловіком.

Кейт Міддлтон досі спілкується з принцом Вільямом

Британські журналісти помітили принца і принцесу Уельську під час походу по магазинах.

Кейт Міддлтон прогулювалась біля фермерського магазину, одягнена у легінси та спортивний светр.

Варто звернути увагу на те, що на ролику дружина Вільяма постійно усміхається та щось весело розповідає.

Ніщо не свідчить про ускладнення після операції чи можливе розлучення з коханим.

Мені не здавалося, що вони приховують, ким вони є. Але вони не зовсім знали, як люди відреагують, тому що про їхнє місцеперебування накопичувалась інформація, і я мав відчуття, що вони просто хотіли швидше піти, — розповів Нельсон Сілва, який зняв відео для преси. Поширити

Чому з’явилися чутки про розлучення Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Користувачі мережі почали вигадувати різноманітні теорії через тривалу відсутність Кейт Міддлтон на публіці.

Прихильники королівської родини припускали, що принца Вільям зрадив кохану, і пара, мовляв, опинилася на межі розлучення.

Єдиним доказом цієї теорії вони називали відсутність обручки на пальці Кетрін на одній з останніх світлин.

Представники принцеси стверджують, що це скандальне фото зробили "у домашніх умовах", а вдома, мовляв, Кейт просто не носить обручку та інші прикраси

Ба більше, також лунали припущення, що операція, яку перенесла принцеса, не була успішною, й у неї виникли серйозні проблеми зі здоров’ям.