Принца Гарри обвинили в издевательствах и преследованиях

Глава благотворительной организации Sentebale Софи Чандаук обвинила британского принца Гарри в преследовании и издевательствах. Однако большинство людей, знакомых с ситуацией, сразу стали на защиту королевского сына.
Главные тезисы
- Глава Sentebale утверждает, что принц Гарри распространил "вредоносную информацию".
- Инсайдеры уверяют, что эти обвинения вымышлены.
Что известно о скандале вокруг принца Гарри
Что важно понимать, принц был соучредителем благотворительной организации Sentebale.
Конфликт начался после того, как герцог Сассекский ушел из организации из-за сложных отношений с опекунами объединения и руководительницей.
По словам самой главы Sentebale, Гарри распространил "вредоносную информацию", повлекшую нападения на многих работников фонда.
Как утверждают инсайдеры журналисты, эти обвинения выдуманы и намеренно портят репутацию Гарри.
Бывшие участники организации подчеркнули, что после этого скандала не вернутся в Sentebale, а также "с нетерпением ждут установления истины".
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