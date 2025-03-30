Принца Гарри обвинили в издевательствах и преследованиях

Принц Гарри позволил обнародовать вредоносную новость для внешнего мира, не сообщив мне или моему исполнительному директору. И можете себе представить, что это нападение сделало для меня и 540 человек в организациях Sentebale и их семей? Это пример масштабных преследований и издевательств, — утверждает Софи Чандаука.