Принца Гарри обвинили в издевательствах и преследованиях
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Принца Гарри обвинили в издевательствах и преследованиях

Что известно о скандале вокруг принца Гарри
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Источник:  Sky News

Глава благотворительной организации Sentebale Софи Чандаук обвинила британского принца Гарри в преследовании и издевательствах. Однако большинство людей, знакомых с ситуацией, сразу стали на защиту королевского сына.

Главные тезисы

  • Глава Sentebale утверждает, что принц Гарри распространил "вредоносную информацию".
  • Инсайдеры уверяют, что эти обвинения вымышлены.

Что известно о скандале вокруг принца Гарри

Что важно понимать, принц был соучредителем благотворительной организации Sentebale.

Конфликт начался после того, как герцог Сассекский ушел из организации из-за сложных отношений с опекунами объединения и руководительницей.

По словам самой главы Sentebale, Гарри распространил "вредоносную информацию", повлекшую нападения на многих работников фонда.

Принц Гарри позволил обнародовать вредоносную новость для внешнего мира, не сообщив мне или моему исполнительному директору. И можете себе представить, что это нападение сделало для меня и 540 человек в организациях Sentebale и их семей? Это пример масштабных преследований и издевательств, — утверждает Софи Чандаука.

Как утверждают инсайдеры журналисты, эти обвинения выдуманы и намеренно портят репутацию Гарри.

Бывшие участники организации подчеркнули, что после этого скандала не вернутся в Sentebale, а также "с нетерпением ждут установления истины".

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