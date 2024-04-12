Принц Гарри и Меган Маркл выпустят два новых шоу на Netflix
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Принц Гарри и Меган Маркл выпустят два новых шоу на Netflix

гарри и меган
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Источник:  CNN

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали два новых нон-фикшн сериала для стримингового сервиса Netflix.

Что известно о сериалах Гарри и Меган Маркл

Первый сериал под кураторством Меган будет отмечать радость приготовления пищи и садоводства, развлечения и дружбу. Его будет продюсировать Sony Pictures Television.

Режиссером проекта станет Майкл Стид, работавший над "Энтони Бурден: Неизведанные края", а шоураннером — Лия Харитон, продюсер кулинарного шоу Селены Гомес Selena + Chef на канале HBO.

Второй сериал будет рассказывать о мире профессионального поло, ярым игроком в который является принц Гарри. Проект снят преимущественно на Открытом чемпионате США по поло в Веллингтоне, штат Флорида.

Сериалы сейчас на ранних стадиях производства, а их названия и даты выпуска будут обнародованы позже.

Принц Гарри и Меган Маркл обратились к Кейт Миддлтон после новостей о раке

Звездная пара подчеркнула, что желает крепкого здоровья Кэтрин, борющейся с раком.

Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл даже успели пообщаться с ней лично.

Что важно понимать, принцесса Уэльская прямо сейчас проходит профилактическую химиотерапию.

Мы желаем здоровья и исцеления Кейт и ее семьи, и надеемся, что они смогут сделать это в частном порядке и покое, говорится в официальном заявлении супругов.

По словам инсайдеров журналистов, принц Гарри и Меган Маркл до последнего не знали о состоянии Кэтрин.

Лишь ее недавнее публичное признание пролило свет на реальное положение вещей.

После этой новости они связались и пообщались с принцем и принцессой Уэльскими.

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