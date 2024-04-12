Принц Гаррі та Меган Маркл випустять два нові шоу на Netflix
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Принц Гаррі та Меган Маркл випустять два нові шоу на Netflix

гаррі і меган
Джерело:  CNN

Принц Гаррі та Меган Маркл анонсували два нові нон-фікшн серіали для стримінгового сервісу Netflix.

Що відомо про серіали Гаррі та Меган Маркл

Перший серіал під кураторством Меган “відзначатиме радість приготування їжі та садівництва, розваги та дружбу”. Його продюсуватиме Sony Pictures Television.

Режисером проєкту стане Майкл Стід, який працював над “Ентоні Бурден: Незвідані краї”, а шоураннером — Лія Харитон, продюсерка кулінарного шоу Селени Гомес Selena + Chef на каналі HBO.

Другий серіал розповідатиме про світ професійного поло, затятим гравцем у який є принц Гаррі. Проєкт знятий переважно на Відкритому чемпіонаті США з поло у Веллінгтоні, штат Флорида.

Серіали зараз на ранніх стадіях виробництва, а їхні назви і дати випуску оприлюднять пізніше.

Принц Гаррі та Меган Маркл звернулися до Кейт Міддлтон після новин про рак

Зіркова пара наголосила, що бажає міцного здоров'я Кетрін, яка бореться з раком.

Окрім того, принц Гаррі та Меган Маркл навіть встигли поспілкуватися з нею особисто.

Що важливо розуміти, принцеса Уельська просто зараз проходить профілактичну хімієтерапію.

Ми бажаємо здоров'я та зцілення Кейт і її сім'ї, і сподіваємось, що вони зможуть зробити це в приватному порядку та спокої, — йдеться в офіційній заяві зіркового подружжя.

За словами інсайдерів журналістів, принц Гаррі та Меган Маркл до останнього не знали про стан Кетрін.

Лише її нещодавнє публічне зізнання пролило світло на реальний стан речей.

Після цієї новини вони приватно зв'язалися та поспілкувалися з принцом і принцесою Уельськими.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
У стосунках принца Гаррі та Меган Маркл почалася нова криза
принц Гаррі та Меган Маркл
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Кейт Міддлтон та принца Вільяма побачили разом після чуток про розлучення — відео
Кейт Міддлтон та принц Вільям
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Принц Гаррі та Меган Маркл звернулися до Кейт Міддлтон після новин про рак
Принц Гаррі та Меган Маркл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?