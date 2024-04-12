Принц Гаррі та Меган Маркл випустять два нові шоу на Netflix

Принц Гаррі та Меган Маркл анонсували два нові нон-фікшн серіали для стримінгового сервісу Netflix.

Що відомо про серіали Гаррі та Меган Маркл

Перший серіал під кураторством Меган “відзначатиме радість приготування їжі та садівництва, розваги та дружбу”. Його продюсуватиме Sony Pictures Television.

Режисером проєкту стане Майкл Стід, який працював над “Ентоні Бурден: Незвідані краї”, а шоураннером — Лія Харитон, продюсерка кулінарного шоу Селени Гомес Selena + Chef на каналі HBO.

Другий серіал розповідатиме про світ професійного поло, затятим гравцем у який є принц Гаррі. Проєкт знятий переважно на Відкритому чемпіонаті США з поло у Веллінгтоні, штат Флорида.

Серіали зараз на ранніх стадіях виробництва, а їхні назви і дати випуску оприлюднять пізніше.

Принц Гаррі та Меган Маркл звернулися до Кейт Міддлтон після новин про рак

Зіркова пара наголосила, що бажає міцного здоров'я Кетрін, яка бореться з раком.

Окрім того, принц Гаррі та Меган Маркл навіть встигли поспілкуватися з нею особисто.

Що важливо розуміти, принцеса Уельська просто зараз проходить профілактичну хімієтерапію.

Ми бажаємо здоров'я та зцілення Кейт і її сім'ї, і сподіваємось, що вони зможуть зробити це в приватному порядку та спокої, — йдеться в офіційній заяві зіркового подружжя. Поширити

За словами інсайдерів журналістів, принц Гаррі та Меган Маркл до останнього не знали про стан Кетрін.

Лише її нещодавнє публічне зізнання пролило світло на реальний стан речей.