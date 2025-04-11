Неожиданный визит принца Гарри в Украину — что известно

Как удалось узнать журналистам, 10 апреля герцог Сассекский принц Гарри в рамках неанонсированного визита приехал во Львов. Там он посетил клинику, в которой лечат раненых украинских воинов.

Первые подробности визита принца Гарри в Украину

Согласно данным СМИ, герцог Сассекский посетил ортопедическую клинику во Львове, где лечат и реабилитируют раненых защитников и гражданских.

Она называется Superhumans Center.

Что также важно понимать, о неанонсированном визите стало известно только тогда, когда принц уже уехал из Украины.

На фотографиях можно заметить, что Гарри одет в пиджак под названием его Фонда "Игры непобедимых".

Он успел пообщаться со многими ранеными украинскими ветеранами.

👑 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V — The Telegraph (@Telegraph) April 10, 2025

Журналисты обращают внимание на то, что герцог Сассекский, прослуживший в британской армии 10 лет, стал вторым членом королевской семьи, посетившим Украину.