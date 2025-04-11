Неожиданный визит принца Гарри в Украину — что известно

Как удалось узнать журналистам, 10 апреля герцог Сассекский принц Гарри в рамках неанонсированного визита приехал во Львов. Там он посетил клинику, в которой лечат раненых украинских воинов.
Главные тезисы
- Герцог Сассекский поддержал украинских ветеранов, вставших на защиту родины.
- Принц Гарри стал вторым членом королевской семьи, посетившим Украину.
Первые подробности визита принца Гарри в Украину
Согласно данным СМИ, герцог Сассекский посетил ортопедическую клинику во Львове, где лечат и реабилитируют раненых защитников и гражданских.
Она называется Superhumans Center.
Что также важно понимать, о неанонсированном визите стало известно только тогда, когда принц уже уехал из Украины.
На фотографиях можно заметить, что Гарри одет в пиджак под названием его Фонда "Игры непобедимых".
Он успел пообщаться со многими ранеными украинскими ветеранами.
Журналисты обращают внимание на то, что герцог Сассекский, прослуживший в британской армии 10 лет, стал вторым членом королевской семьи, посетившим Украину.
Первой была Софи — герцогиня Эдинбургская — она совершила визит в Киев в 2024 году.
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