Неожиданный визит принца Гарри в Украину — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Неожиданный визит принца Гарри в Украину — что известно

Первые подробности визита принца Гарри в Украину
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Источник:  The Telegraph

Как удалось узнать журналистам, 10 апреля герцог Сассекский принц Гарри в рамках неанонсированного визита приехал во Львов. Там он посетил клинику, в которой лечат раненых украинских воинов.

Главные тезисы

  • Герцог Сассекский поддержал украинских ветеранов, вставших на защиту родины.
  • Принц Гарри стал вторым членом королевской семьи, посетившим Украину.

Первые подробности визита принца Гарри в Украину

Согласно данным СМИ, герцог Сассекский посетил ортопедическую клинику во Львове, где лечат и реабилитируют раненых защитников и гражданских.

Она называется Superhumans Center.

Что также важно понимать, о неанонсированном визите стало известно только тогда, когда принц уже уехал из Украины.

На фотографиях можно заметить, что Гарри одет в пиджак под названием его Фонда "Игры непобедимых".

Он успел пообщаться со многими ранеными украинскими ветеранами.

Журналисты обращают внимание на то, что герцог Сассекский, прослуживший в британской армии 10 лет, стал вторым членом королевской семьи, посетившим Украину.

Первой была Софи — герцогиня Эдинбургская — она совершила визит в Киев в 2024 году.

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