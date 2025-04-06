У Росії хочуть змусити дворічних дітей допомагати армії
Категорія
Світ
Дата публікації

У Росії хочуть змусити дворічних дітей допомагати армії

Влада РФ експлуатує дітей у своїх злочинних цілях
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Джерело:  online.ua

У Свердловській області Росії оголосили нову цинічну акцію “Все для перемоги” у межах загарбницької війни, яку країна-агресорка РФ уже понад 11 років веде проти України. До неї хочуть долучити навіть маленьких дітей.

Головні тези:

  • Експлуатація дітей у військових цілях є грубим порушенням прав людини та етичних норм.
  • Для кращого розуміння проблеми викрадення Росією українських дітей дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство” від українського медіа Online.UA.

Влада РФ експлуатує дітей у своїх злочинних цілях

Як стверджує Телеграм-канал SOTA, дворічок хочуть змусити плести маскувальних мереж у Свердловській області

Акцію, яка отримала назву “Все для перемоги”, зі створення масксетів анонсував дитячий садок №31 Артемівського (місто під Єкатеринбургом).

За попередніми даними, вона відбудеться з 10 по 16 квітня.

Що важливо розуміти, кожній віковій групі (від 2 до 7-8 років) вихователі відвели свій день.

11 квітня, до прикладу, плести камуфляж будуть діти 2-3 років із гурту “Крохи”.

Фото: скриншот

Варто зазначити, що країна-агресорка Росія продовжує також викрадати українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Щоб краще розібратися у цій темі — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.

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