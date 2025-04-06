У Свердловській області Росії оголосили нову цинічну акцію “Все для перемоги” у межах загарбницької війни, яку країна-агресорка РФ уже понад 11 років веде проти України. До неї хочуть долучити навіть маленьких дітей.
Головні тези:
- Експлуатація дітей у військових цілях є грубим порушенням прав людини та етичних норм.
- Для кращого розуміння проблеми викрадення Росією українських дітей дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство” від українського медіа Online.UA.
Влада РФ експлуатує дітей у своїх злочинних цілях
Як стверджує Телеграм-канал SOTA, дворічок хочуть змусити плести маскувальних мереж у Свердловській області
За попередніми даними, вона відбудеться з 10 по 16 квітня.
Що важливо розуміти, кожній віковій групі (від 2 до 7-8 років) вихователі відвели свій день.
11 квітня, до прикладу, плести камуфляж будуть діти 2-3 років із гурту “Крохи”.
Варто зазначити, що країна-агресорка Росія продовжує також викрадати українських дітей з тимчасово окупованих територій.
Щоб краще розібратися у цій темі — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.
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