В Свердловской области России объявили новую циничную акцию "Все для победы" в рамках захватнической войны, которую страна-агрессор РФ уже более 11 лет ведет против Украины. К ней хотят приобщить даже маленьких детей.
Главные тезисы
- Эксплуатация детей в военных целях является грубым нарушением прав человека и нравственных норм.
- Для лучшего понимания проблемы похищения Россией украинских детей смотрите документальный фильм от украинского медиа Online.UA.
Власти РФ эксплуатируют детей в своих преступных целях
Как утверждает Телеграмм-канал SOTA, двухлеток хотят заставить плести маскировочные сети в Свердловской области.
По предварительным данным, она состоится с 10 по 16 апреля.
Что важно понимать, каждой возрастной группе (от 2 до 7-8 лет) воспитатели отвели свой день.
11 апреля, например, плести камуфляж будут дети 2-3 лет из группы “Крохи”.
Стоит отметить, что страна-агрессорка Россия продолжает похищать украинских детей с временно оккупированных территорий.
Чтобы лучше разобраться в этой теме — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.
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