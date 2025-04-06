В России хотят заставить двухлетних детей помогать армии
Категория
Мир
Дата публикации

В России хотят заставить двухлетних детей помогать армии

Власти РФ эксплуатируют детей в своих преступных целях
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Источник:  online.ua

В Свердловской области России объявили новую циничную акцию "Все для победы" в рамках захватнической войны, которую страна-агрессор РФ уже более 11 лет ведет против Украины. К ней хотят приобщить даже маленьких детей.

Главные тезисы

  • Эксплуатация детей в военных целях является грубым нарушением прав человека и нравственных норм.
  • Для лучшего понимания проблемы похищения Россией украинских детей смотрите документальный фильм от украинского медиа Online.UA.

Власти РФ эксплуатируют детей в своих преступных целях

Как утверждает Телеграмм-канал SOTA, двухлеток хотят заставить плести маскировочные сети в Свердловской области.

Акцию, которая получила название "Все для победы", по созданию масксетов анонсировал детский сад №31 Артемовского (город под Екатеринбургом).

По предварительным данным, она состоится с 10 по 16 апреля.

Что важно понимать, каждой возрастной группе (от 2 до 7-8 лет) воспитатели отвели свой день.

11 апреля, например, плести камуфляж будут дети 2-3 лет из группы “Крохи”.

Фото: скриншот

Стоит отметить, что страна-агрессорка Россия продолжает похищать украинских детей с временно оккупированных территорий.

Чтобы лучше разобраться в этой теме — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.

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