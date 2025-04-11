Украинские воины поразили 13 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 13 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны российских оккупантов.
Главные тезисы
- В течение 10 апреля на фронте произошло 148 боевых столкновений.
- Враг использовал для атак 2388 дронов-камикадзе.
Потери армии РФ по состоянию на 11 апреля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 930 210 (+1 210) человек,
танков — 10 580 (+1) ед,
боевых бронированных машин — 22 048 (+15) ед,
артиллерийских систем — 25 043 (+61) ед,
РСЗО — 1 360 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 32 200 (+122) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 43 679 (+165) ед,
специальной техники — 3 798 (+2) ед.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1143-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
В течение 10 апреля на фронте произошло 148 боевых столкновений.
Армия РФ нанесла по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам два ракетных и 106 авиационных ударов, применила три ракеты и сбросила 165 управляемых бомб.
Более того, противник совершил около шести тысяч обстрелов, из них 96 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2388 дронов-камикадзе.
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