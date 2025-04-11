Украинские воины поразили 13 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили 13 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 13 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны российских оккупантов.

Главные тезисы

  • В течение 10 апреля на фронте произошло 148 боевых столкновений.
  • Враг использовал для атак 2388 дронов-камикадзе.

Потери армии РФ по состоянию на 11 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 930 210 (+1 210) человек,

  • танков — 10 580 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 048 (+15) ед,

  • артиллерийских систем — 25 043 (+61) ед,

  • РСЗО — 1 360 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 32 200 (+122) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 43 679 (+165) ед,

  • специальной техники — 3 798 (+2) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1143-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

В течение 10 апреля на фронте произошло 148 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам два ракетных и 106 авиационных ударов, применила три ракеты и сбросила 165 управляемых бомб.

Более того, противник совершил около шести тысяч обстрелов, из них 96 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2388 дронов-камикадзе.

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