Видання The Telegraph отримало інформацію про те, що команда британського лідера Кіра Стармера наразі активно обговорює сценарій розгортання своїх військ в Україні аж на 5 років.

Який план щодо України обговорює Британія

Офіційний Лондон націлений на те, щоб введення миротворців дало можливість відновити українську армію та запобігло новому вторгненню Росії.

За попередніми даними, в Україну направлять військових під проводом європейських країн, щоб стримати країну-агресорку від порушення будь-якого врегулювання.

У Франції не вірять у те, що російський диктатор Путін наважиться здійснити напад на західні сил всередині України, коли його армія заледве захоплює незначну кількість територій.

Як вдалося дізнатися журналістам, Париж та Британія також запропонують допомогу в захисті неба і моря України.