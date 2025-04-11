Введення миротворців в Україну. Про що таємно домовляються у Британії
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Політика
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Введення миротворців в Україну. Про що таємно домовляються у Британії

армія Британії
Джерело:  The Telegraph

Видання The Telegraph отримало інформацію про те, що команда британського лідера Кіра Стармера наразі активно обговорює сценарій розгортання своїх військ в Україні аж на 5 років.

Головні тези:

  • Франція та Британія готові надати допомогу в захисті неба і моря України у разі потреби.
  • Ця ініціатива допоможе у відновленні та тренуванні українських воїнів для стримування потенційного російського нападу.

Який план щодо України обговорює Британія

Офіційний Лондон націлений на те, щоб введення миротворців дало можливість відновити українську армію та запобігло новому вторгненню Росії.

За попередніми даними, в Україну направлять військових під проводом європейських країн, щоб стримати країну-агресорку від порушення будь-якого врегулювання.

У Франції не вірять у те, що російський диктатор Путін наважиться здійснити напад на західні сил всередині України, коли його армія заледве захоплює незначну кількість територій.

Як вдалося дізнатися журналістам, Париж та Британія також запропонують допомогу в захисті неба і моря України.

Ключовою ціллю розгортання буде негайне надання допомоги у тренуванні та відновленні українських збройних сил для стримування чергового російського нападу. Пізніше вони будуть виводитися поетапно, а остаточне виведення військ відбудеться приблизно через п'ять років.

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