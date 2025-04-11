Пані посол США в Україні Брінк подає у відставку — інсайдери дізналися причину

Згідно з даними Financial Times, пані посол США в Україні Бріджит Брінк вирішила звільнитися через серйозні політичні розбіжності з командою президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- Команда президента США сумнівається у готовності дипломатки підтримувати нову стратегію щодо України.
- Брінк завжди відстоювала інтереси України, але під тиском Білого дому частково змінила свою риторику.
Що відомо про відставку Брінк
Як вдалося дізнатися журналістам, американська дипломатка останнім часом стикалася з дедалі більшим тиском з боку адміністрації Трампа.
Команда президента США ставила під сумнів її готовність підтримувати нову стратегію Білого дому щодо України.
Що важливо розуміти, підхід республіканця суттєво відрізняється від курсу попередньої адміністрації Джо Байдена.
З заявою з цього приводу уже виступила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.
За словами західних дипломатів, Брінк завжди відстоювала інтереси України як публічно, так і приватно з перших тижнів повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.
Проте вона не змогла витримати тиск з боку команди Дональда Трампа, тому вирішила піти у відставку.
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