Посол США в Украине Бринк подает в отставку — инсайдеры узнали причину

Анализ сообщений Бринк в социальной сети X зафиксировал существенные изменения в ее риторике после инаугурации Трампа 20 января. За 75 дней до вступления нового президента в должность она 53 раза критически высказывалась о России и войне в Украине, тогда как через 75 дней после этого опубликовала лишь пять сообщений с упоминаниями о России, ни в одной из которых не возлагала на нее вину за военные действия.