Посол США в Украине Бринк подает в отставку — инсайдеры узнали причину
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Посол США в Украине Бринк подает в отставку — инсайдеры узнали причину

Что известно об отставке Бринк
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Источник:  Financial Times

Согласно данным Financial Times, посол США в Украине Бриджит Бринк решила уволиться из-за серьезных политических разногласий с командой президента США Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Команда президента США сомневается в готовности дипломатки поддерживать новую стратегию по отношению к Украине.
  • Бринк всегда отстаивала интересы Украины, но под давлением Белого дома частично изменила свою риторику.

Что известно об отставке Бринк

Как удалось узнать журналистам, американская дипломатка в последнее время сталкивалась с растущим давлением со стороны администрации Трампа.

Команда президента США подвергала сомнению ее готовность поддерживать новую стратегию Белого дома в отношении Украины.

Что важно понимать, подход республиканца существенно отличается от курса предыдущей администрации Джо Байдена.

С заявлением по этому поводу уже выступила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.

Госпожа посол Бринк идет в отставку. Она была послом там в течение трех лет — это долгое время в зоне боевых действий, — официально подтвердила спикер Госдепа.

По словам западных дипломатов, Бринк всегда отстаивала интересы Украины с первых недель полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Однако она не смогла выдержать давление со стороны команды Дональда Трампа, потому решила уйти в отставку.

Анализ сообщений Бринк в социальной сети X зафиксировал существенные изменения в ее риторике после инаугурации Трампа 20 января. За 75 дней до вступления нового президента в должность она 53 раза критически высказывалась о России и войне в Украине, тогда как через 75 дней после этого опубликовала лишь пять сообщений с упоминаниями о России, ни в одной из которых не возлагала на нее вину за военные действия.

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