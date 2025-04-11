Посол США в Украине Бринк подает в отставку — инсайдеры узнали причину

Согласно данным Financial Times, посол США в Украине Бриджит Бринк решила уволиться из-за серьезных политических разногласий с командой президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Команда президента США сомневается в готовности дипломатки поддерживать новую стратегию по отношению к Украине.
- Бринк всегда отстаивала интересы Украины, но под давлением Белого дома частично изменила свою риторику.
Что известно об отставке Бринк
Как удалось узнать журналистам, американская дипломатка в последнее время сталкивалась с растущим давлением со стороны администрации Трампа.
Команда президента США подвергала сомнению ее готовность поддерживать новую стратегию Белого дома в отношении Украины.
Что важно понимать, подход республиканца существенно отличается от курса предыдущей администрации Джо Байдена.
С заявлением по этому поводу уже выступила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.
По словам западных дипломатов, Бринк всегда отстаивала интересы Украины с первых недель полномасштабного российского вторжения в 2022 году.
Однако она не смогла выдержать давление со стороны команды Дональда Трампа, потому решила уйти в отставку.
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