Введение миротворцев в Украину. О чем тайно договариваются в Британии
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Политика
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Введение миротворцев в Украину. О чем тайно договариваются в Британии

Какой план сейчас обсуждает Британия
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Источник:  The Telegraph

Издание The Telegraph получило информацию о том, что команда британского лидера Кира Стармера сейчас активно обсуждает сценарий развертывания своих войск в Украине на 5 лет.

Главные тезисы

  • Франция и Британия готовы оказать помощь в защите неба и моря в случае необходимости.
  • Эта инициатива поможет в возобновлении и тренировке украинских воинов для сдерживания потенциального российского нападения.

Какой план сейчас обсуждает Британия

Официальный Лондон нацелен на то, чтобы введение миротворцев дало возможность восстановить украинскую армию и предотвратило новое вторжение России.

По предварительным данным, в Украину направят военных под руководством европейских стран, чтобы сдержать страну-агрессорку от нарушения любого мирного урегулирования.

Во Франции не верят в то, что российский диктатор Путин решится совершить нападение на западные силы внутри Украины, когда его армия едва ли захватывает незначительное количество территорий.

Как удалось узнать журналистам, Париж и Великобритания также предложат помощь в защите неба и моря Украины.

Ключевой целью развертывания станет немедленное оказание помощи в тренировке и возобновлении украинских вооруженных сил для сдерживания очередного российского нападения. Позже они будут выводиться поэтапно, а окончательный вывод войск состоится примерно через пять лет.

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