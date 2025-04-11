Введение миротворцев в Украину. О чем тайно договариваются в Британии

Издание The Telegraph получило информацию о том, что команда британского лидера Кира Стармера сейчас активно обсуждает сценарий развертывания своих войск в Украине на 5 лет.
Главные тезисы
- Франция и Британия готовы оказать помощь в защите неба и моря в случае необходимости.
- Эта инициатива поможет в возобновлении и тренировке украинских воинов для сдерживания потенциального российского нападения.
Какой план сейчас обсуждает Британия
Официальный Лондон нацелен на то, чтобы введение миротворцев дало возможность восстановить украинскую армию и предотвратило новое вторжение России.
По предварительным данным, в Украину направят военных под руководством европейских стран, чтобы сдержать страну-агрессорку от нарушения любого мирного урегулирования.
Во Франции не верят в то, что российский диктатор Путин решится совершить нападение на западные силы внутри Украины, когда его армия едва ли захватывает незначительное количество территорий.
Как удалось узнать журналистам, Париж и Великобритания также предложат помощь в защите неба и моря Украины.
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