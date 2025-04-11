Издание The Telegraph получило информацию о том, что команда британского лидера Кира Стармера сейчас активно обсуждает сценарий развертывания своих войск в Украине на 5 лет.

Какой план сейчас обсуждает Британия

Официальный Лондон нацелен на то, чтобы введение миротворцев дало возможность восстановить украинскую армию и предотвратило новое вторжение России.

По предварительным данным, в Украину направят военных под руководством европейских стран, чтобы сдержать страну-агрессорку от нарушения любого мирного урегулирования.

Во Франции не верят в то, что российский диктатор Путин решится совершить нападение на западные силы внутри Украины, когда его армия едва ли захватывает незначительное количество территорий.

Как удалось узнать журналистам, Париж и Великобритания также предложат помощь в защите неба и моря Украины.