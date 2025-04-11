Россия атаковала Украину баллистикой и десятками дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину баллистикой и десятками дронов

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Во время нового воздушного нападения армии РФ на мирные украинские города и села, которое происходило ночью 10-11 апреля, силы ПВО смогли уничтожить 24 вражеских дрона.

Главные тезисы

  • 13 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.
  • Под удары врага попали Днепропетровщина, а также Донецкая и Житомирская области.

Атака РФ на Украину 11 апреля — что известно

Враг атаковал баллистической ракетой (по г. Днепр) из Ростовской обл. и 39 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено уничтожение 24 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

13 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Днепропетровщина, Донетчина и Житомирщина.

Держим небо! Вместе — к победе! — подчеркнули украинские защитники.

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