Трамп відправив до Путіна свого посланця: яка мета
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Трамп відправив до Путіна свого посланця: яка мета

Трамп
Джерело:  Axios

Як вдалося дізнатися ЗМІ, спеціальний представник президента США Стів Віткофф вкотре вирушив до Росії. У Москві він планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Це станеться уже 11 квітня.

Головні тези:

  • Наразі Дональд Трамп розчарований заявами Путіна та його підходом до мирного врегулювання.
  • Президент США розглядає можливість введення додаткових санкцій проти РФ.

Віткофф знову зустрінеться з Путіним

Попри те, що Білий дім поки офіційно не заявляв про цю поїздку, інформацію про новий візит підтвердило джерело, знайоме з поїздкою, а також дані FlightRadar.

Що важливо розуміти, це будуть уже треті переговори Віткоффа з Путіним після повернення Дональда Трампа на пост президента США.

Ціль зустрічей залишилися незмінною — припинення вогню на полі бою та остаточне зупинення війни Росії проти України.

Американський лідер більше не приховує свого розчарування тим фактом, що перемовини з Москвою протягом останніх тижнів не виправдали його очікувань.

Ба більше, нещодавно Дональд Трамп навіть публічно зізнався, що він "розлючений" через заяви Путіна про Україну та її лідера Володимира Зеленського.

Як вдалося дізнатися виданню Axios, якщо протягом наступних кількох тижнів Білий дім не зможе досягнути домовленості про припинення вогню, то президент США може запровадити додаткові санкції проти країни-агресорки РФ.

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