Трамп отправил к Путину своего посланника: какая цель
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Трамп отправил к Путину своего посланника: какая цель

Трамп
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Источник:  Axios

Как удалось узнать СМИ, специальный представитель президента США Стив Виткофф в очередной раз отправился в Россию. В Москве он намерен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Это произойдет уже 11 апреля.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп разочарован заявлениями Путина и его подходом к мирному урегулированию.
  • Президент США рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.

Виткофф снова встретится с Путиным

Несмотря на то, что Белый дом пока официально не заявлял об этой поездке, информацию о новом визите подтвердил источник, знакомый с поездкой, а также данные FlightRadar.

Что важно понимать, это будут уже третьи переговоры Виткоффа с Путиным после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Цель встреч осталась неизменной — прекращение огня на поле боя и окончательная остановка войны России против Украины.

Американский лидер больше не скрывает своего разочарования тем фактом, что переговоры с Москвой за последние недели не оправдали его ожиданий.

Более того, недавно Дональд Трамп даже публично признался, что он "зол" из-за заявлений Путина об Украине и ее лидере Владимире Зеленском.

Как удалось узнать изданию Axios, если в течение следующих нескольких недель Белый дом не сможет достичь договоренности о прекращении огня, президент США может ввести дополнительные санкции против страны-агрессорки РФ.

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