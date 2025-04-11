Трамп отправил к Путину своего посланника: какая цель

Как удалось узнать СМИ, специальный представитель президента США Стив Виткофф в очередной раз отправился в Россию. В Москве он намерен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Это произойдет уже 11 апреля.

Виткофф снова встретится с Путиным

Несмотря на то, что Белый дом пока официально не заявлял об этой поездке, информацию о новом визите подтвердил источник, знакомый с поездкой, а также данные FlightRadar.

Что важно понимать, это будут уже третьи переговоры Виткоффа с Путиным после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Цель встреч осталась неизменной — прекращение огня на поле боя и окончательная остановка войны России против Украины.

Американский лидер больше не скрывает своего разочарования тем фактом, что переговоры с Москвой за последние недели не оправдали его ожиданий.

Более того, недавно Дональд Трамп даже публично признался, что он "зол" из-за заявлений Путина об Украине и ее лидере Владимире Зеленском.

Как удалось узнать изданию Axios, если в течение следующих нескольких недель Белый дом не сможет достичь договоренности о прекращении огня, президент США может ввести дополнительные санкции против страны-агрессорки РФ.