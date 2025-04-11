Когда Путина будут судить за военные преступления — данные СМИ

Согласно данным Euronews, Специальный трибунал Совета Европы по преступлению агрессии России против Украины сможет судить российского диктатора Владимира Путина только после того, как он покинет пост президента.

Пока Путина не планируют судить

Что важно понимать, европейские союзники Украины намерены создать специальный трибунал в Гааге (Нидерланды) на базе Совета Европы для расследования преступления агрессии России против Украины.

Однако он все равно не смог бы привлечь российского диктатора к ответственности прямо сейчас.

Пока Путин остается президентом, трибунал не сможет начать заочное слушание его дела. Такой процесс возможен только после того, как он покинет свой пост, — заявил журналистам один из европейских чиновников, говоривший на условиях анонимности. Поделиться

Как утверждают инсайдеры, такой же иммунитет будет распространяться на премьер-министра России Михаила Мишустина и скандального российского дипломата, главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Кроме того, указано, что судебное разбирательство в отношении этих чиновников может состояться только при условии их физического присутствия в зале суда.