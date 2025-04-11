Когда Путина будут судить за военные преступления — данные СМИ
Категория
Мир
Дата публикации

Когда Путина будут судить за военные преступления — данные СМИ

Пока Путина не планируют судить
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Источник:  Euronews

Согласно данным Euronews, Специальный трибунал Совета Европы по преступлению агрессии России против Украины сможет судить российского диктатора Владимира Путина только после того, как он покинет пост президента.

Главные тезисы

  • Страны Европы планируют создать специальный трибунал в Гааге для расследования преступления агрессии России.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава МИД РФ Сергей Лавров также пока имеют иммунитет.

Пока Путина не планируют судить

Что важно понимать, европейские союзники Украины намерены создать специальный трибунал в Гааге (Нидерланды) на базе Совета Европы для расследования преступления агрессии России против Украины.

Однако он все равно не смог бы привлечь российского диктатора к ответственности прямо сейчас.

Пока Путин остается президентом, трибунал не сможет начать заочное слушание его дела. Такой процесс возможен только после того, как он покинет свой пост, — заявил журналистам один из европейских чиновников, говоривший на условиях анонимности.

Как утверждают инсайдеры, такой же иммунитет будет распространяться на премьер-министра России Михаила Мишустина и скандального российского дипломата, главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Кроме того, указано, что судебное разбирательство в отношении этих чиновников может состояться только при условии их физического присутствия в зале суда.

Это маловероятно, поскольку Россия не признает вторжение в Украину преступлением и категорически отказывается от сотрудничества с западными партнерами, — объяснили анонимные источники.

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