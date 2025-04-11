Коли Путіна будуть судити за воєнні злочини — дані ЗМІ

Згідно з даними Euronews, Спеціальний трибунал Ради Європи щодо злочину агресії Росії проти України зможе судитиме російського диктатора Володимира Путіна лише після того, як він покине пост президента.

Поки Путіна не планують судити

Що важливо розуміти, європейські союзники України мають намір створити Спеціальний трибунал у Гаазі (Нідерланди) на базі Ради Європи для розслідування злочину агресії Росії проти України.

Однак він все одно не зміг би притягнути російського диктатора до відповідальності просто зараз.

Поки Путін залишається президентом, трибунал не зможе розпочати навіть заочне слухання його справи. Такий процес можливий лише після того, як він покине свою посаду, — заявив журналістам один із європейських чиновників, який говорив на умовах анонімності. Поширити

Як стверджують інсайдери, такий самий імунітет поширюватиметься на прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна та скандального російського дипломат, главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

Окрім того, вказано, що судовий розгляд щодо цих високопосадовців може відбутися лише за умови їхньої фізичної присутності в залі суду.