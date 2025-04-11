Коли Путіна будуть судити за воєнні злочини — дані ЗМІ
Категорія
Світ
Дата публікації

Коли Путіна будуть судити за воєнні злочини — дані ЗМІ

Путін
Джерело:  Euronews

Згідно з даними Euronews, Спеціальний трибунал Ради Європи щодо злочину агресії Росії проти України зможе судитиме російського диктатора Володимира Путіна лише після того, як він покине пост президента.

Головні тези:

  • Країни Європи планують створити Спеціальний трибунал у Гаазі для розслідування злочину агресії Росії.
  • Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін та глава МЗС РФ Сергій Лавров також поки мають імунітет.

Поки Путіна не планують судити

Що важливо розуміти, європейські союзники України мають намір створити Спеціальний трибунал у Гаазі (Нідерланди) на базі Ради Європи для розслідування злочину агресії Росії проти України.

Однак він все одно не зміг би притягнути російського диктатора до відповідальності просто зараз.

Поки Путін залишається президентом, трибунал не зможе розпочати навіть заочне слухання його справи. Такий процес можливий лише після того, як він покине свою посаду, — заявив журналістам один із європейських чиновників, який говорив на умовах анонімності.

Як стверджують інсайдери, такий самий імунітет поширюватиметься на прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна та скандального російського дипломат, главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

Окрім того, вказано, що судовий розгляд щодо цих високопосадовців може відбутися лише за умови їхньої фізичної присутності в залі суду.

Це малоймовірно, оскільки Росія не визнає вторгнення в Україну злочином і категорично відмовляється від співпраці із західними партнерами, — пояснили анонімні джерела.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Так чи ні. Союзники України висунули Путіну чітку вимогу
Путін повинен озвучити чітку відповідь
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна різко змінили свою позицію щодо гарантій безпеки для України
Про що говорив Дмитрієв
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін може отримати 240 мільярдів євро — до чого тут Орбан
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?