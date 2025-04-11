Германия передаст Украине новый пакет помощи — что туда войдет
Категория
Украина
Дата публикации

Германия передаст Украине новый пакет помощи — что туда войдет

Германия продолжает усиливать Украину
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Источник:  NTV

В скором времени Украина получит от Германии очередной пакет военной помощи, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также 100 тысяч снарядов.

Главные тезисы

  • Германия готовится передать Украине танки Leopard 1 и разведывательные беспилотники.
  • Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" проходит в Брюсселе 11 апреля.

Германия продолжает усиливать Украину

О новом решении немецких властей официально сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

По словам министра, кроме IRIS-T в пакет также войдут 15 боевых танков Leopard 1, разведывательные беспилотники и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.

На этом фоне Борис Писториус оценил возможность приобретения новых систем IRIS-T, а также поставки 1100 дополнительных радаров наземного наблюдения в течение следующих лет.

Как уже упоминалось ранее, заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" проходит в Брюсселе 11 апреля.

В этот раз его возглавляют Германия и Великобритания.

Предыдущее заседание — первое после возвращения Дональда Трампа в Белый дом — также состоялось в Брюсселе 12 февраля и было возглавлено Великобританией.

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