Германия передаст Украине новый пакет помощи — что туда войдет

В скором времени Украина получит от Германии очередной пакет военной помощи, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также 100 тысяч снарядов.
Главные тезисы
- Германия готовится передать Украине танки Leopard 1 и разведывательные беспилотники.
- Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" проходит в Брюсселе 11 апреля.
Германия продолжает усиливать Украину
О новом решении немецких властей официально сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
По словам министра, кроме IRIS-T в пакет также войдут 15 боевых танков Leopard 1, разведывательные беспилотники и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.
На этом фоне Борис Писториус оценил возможность приобретения новых систем IRIS-T, а также поставки 1100 дополнительных радаров наземного наблюдения в течение следующих лет.
Как уже упоминалось ранее, заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" проходит в Брюсселе 11 апреля.
В этот раз его возглавляют Германия и Великобритания.
Предыдущее заседание — первое после возвращения Дональда Трампа в Белый дом — также состоялось в Брюсселе 12 февраля и было возглавлено Великобританией.
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