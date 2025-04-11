Колишній офіцер піхоти армії США, оборонний консультант Брент Іствуд звернув увагу на те, в якому ганебному стані знаходить авіаносний флот країни-агресорки Росії. Вкрай красномовним залишається той факт, що єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" досі не можуть повернути у стрій.

Що не так з російським авіаносним флотом

Як зазначив Брент Іствуд, країна-агресорка РФ систематично не здатна створювати авіаносці, пише 19FortyFive .

Серед головних причин: брак фінансування на тлі війни з Україною, суттєвий дефіцит фахівців у цій сфері, слабка суднобудівна база, а також орієнтація на сухопутні бойові дії.

Ви лишень подивіться на кляте відро болтів "Адмірал Кузнєцов", який роками був шоу клоунів і все ще ремонтується, — не приховує своєї іронії оборонний консультант. Поширити

За словами Брента Іствуда, авіаносці — складні, дорогі, потребують великої інфраструктури й закордонних баз, тому Росія продовжує залишатися невдахою у цій сфері.

Що також важливо розуміти, російський диктатор Володимир Путін свідомо ігнорує цю проблему.

Станом на сьогодні він зосередив свою увагу на танках, літаках, гіперзвуковій і ядерній зброї.