Колишній офіцер піхоти армії США, оборонний консультант Брент Іствуд звернув увагу на те, в якому ганебному стані знаходить авіаносний флот країни-агресорки Росії. Вкрай красномовним залишається той факт, що єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" досі не можуть повернути у стрій.
Головні тези:
- Брак фінансування, дефіцит фахівців та слабка суднобудівна база - головні фактори, що заважають Росії створювати ефективні авіаносці.
- Путін ігнорує проблему з авіаносним флотом, а зосереджується на вдосконаленні інших видів зброї.
Що не так з російським авіаносним флотом
Як зазначив Брент Іствуд, країна-агресорка РФ систематично не здатна створювати авіаносці, пише 19FortyFive.
Серед головних причин: брак фінансування на тлі війни з Україною, суттєвий дефіцит фахівців у цій сфері, слабка суднобудівна база, а також орієнтація на сухопутні бойові дії.
За словами Брента Іствуда, авіаносці — складні, дорогі, потребують великої інфраструктури й закордонних баз, тому Росія продовжує залишатися невдахою у цій сфері.
Що також важливо розуміти, російський диктатор Володимир Путін свідомо ігнорує цю проблему.
Станом на сьогодні він зосередив свою увагу на танках, літаках, гіперзвуковій і ядерній зброї.
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