"Шоу клоунів та відро болтів". У США висміяли авіаносний флот Росії
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"Шоу клоунів та відро болтів". У США висміяли авіаносний флот Росії

авіаносець "Адмірал Кузнєцов"
Джерело:  online.ua

Колишній офіцер піхоти армії США, оборонний консультант Брент Іствуд звернув увагу на те, в якому ганебному стані знаходить авіаносний флот країни-агресорки Росії. Вкрай красномовним залишається той факт, що єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" досі не можуть повернути у стрій. 

Головні тези:

  • Брак фінансування, дефіцит фахівців та слабка суднобудівна база - головні фактори, що заважають Росії створювати ефективні авіаносці.
  • Путін ігнорує проблему з авіаносним флотом, а зосереджується на вдосконаленні інших видів зброї.

Що не так з російським авіаносним флотом

Як зазначив Брент Іствуд, країна-агресорка РФ систематично не здатна створювати авіаносці, пише 19FortyFive.

Серед головних причин: брак фінансування на тлі війни з Україною, суттєвий дефіцит фахівців у цій сфері, слабка суднобудівна база, а також орієнтація на сухопутні бойові дії.

Ви лишень подивіться на кляте відро болтів "Адмірал Кузнєцов", який роками був шоу клоунів і все ще ремонтується, — не приховує своєї іронії оборонний консультант.

За словами Брента Іствуда, авіаносці — складні, дорогі, потребують великої інфраструктури й закордонних баз, тому Росія продовжує залишатися невдахою у цій сфері.

Що також важливо розуміти, російський диктатор Володимир Путін свідомо ігнорує цю проблему.

Станом на сьогодні він зосередив свою увагу на танках, літаках, гіперзвуковій і ядерній зброї.

Проблеми з надводними кораблями показав приклад флагмана "Москва", знищеного українською ракетою. Поза регіональні води флот виходить рідко. Винятки — Арктика і Тартус у Сирії.

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