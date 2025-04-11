Бывший офицер пехоты армии США, оборонный консультант Брент Иствуд обратил внимание на то, в каком позорном состоянии находит авианосный флот страны-агрессорки России. Крайне красноречивым является тот факт, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" до сих пор не может вернуться в строй.

Что не так с российским авианосным флотом

Как отметил Брент Иствуд, страна-агрессорка РФ систематически не способна создавать авианосцы, пишет FortyFive .

Среди главных причин: отсутствие финансирования на фоне войны с Украиной, существенный дефицит специалистов в этой сфере, слабая судостроительная база, а также ориентация на сухопутные боевые действия.

Вы только посмотрите на проклятое ведро болтов "Адмирал Кузнецов", который годами был шоу клоунов и все еще ремонтируется, — не скрывает своей иронии оборонный консультант. Поделиться

По словам Брента Иствуда, авианосцы — сложные, дорогие, нуждаются в большой инфраструктуре и зарубежных базах, поэтому Россия продолжает оставаться неудачником в этой сфере.

Что также важно понимать, российский диктатор Владимир Путин сознательно игнорирует эту проблему.

Сейчас он сосредоточил свое внимание на танках, самолетах, гиперзвуковом и ядерном оружии.