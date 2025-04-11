"Шоу клоунов и ведро болтов". В США высмеяли авианосный флот России
Категория
Мир
Дата публикации

"Шоу клоунов и ведро болтов". В США высмеяли авианосный флот России

Что не так с российским авианосным флотом
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Источник:  online.ua

Бывший офицер пехоты армии США, оборонный консультант Брент Иствуд обратил внимание на то, в каком позорном состоянии находит авианосный флот страны-агрессорки России. Крайне красноречивым является тот факт, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" до сих пор не может вернуться в строй.

Главные тезисы

  • Нехватка финансирования, дефицит специалистов и слабая судостроительная база – главные факторы, мешающие России создавать эффективные авианосцы.
  • Путин игнорирует проблему с авианосным флотом, а сосредотачивается на усовершенствовании других видов оружия.

Что не так с российским авианосным флотом

Как отметил Брент Иствуд, страна-агрессорка РФ систематически не способна создавать авианосцы, пишет FortyFive.

Среди главных причин: отсутствие финансирования на фоне войны с Украиной, существенный дефицит специалистов в этой сфере, слабая судостроительная база, а также ориентация на сухопутные боевые действия.

Вы только посмотрите на проклятое ведро болтов "Адмирал Кузнецов", который годами был шоу клоунов и все еще ремонтируется, — не скрывает своей иронии оборонный консультант.

По словам Брента Иствуда, авианосцы — сложные, дорогие, нуждаются в большой инфраструктуре и зарубежных базах, поэтому Россия продолжает оставаться неудачником в этой сфере.

Что также важно понимать, российский диктатор Владимир Путин сознательно игнорирует эту проблему.

Сейчас он сосредоточил свое внимание на танках, самолетах, гиперзвуковом и ядерном оружии.

Проблемы с надводными кораблями показал пример флагмана "Москва", уничтоженного украинской ракетой. Вне региональных вод флот выходит редко. Исключения — Арктика и Тартус в Сирии.

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