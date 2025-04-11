"Шоу клоунов и ведро болтов". В США высмеяли авианосный флот России

Бывший офицер пехоты армии США, оборонный консультант Брент Иствуд обратил внимание на то, в каком позорном состоянии находит авианосный флот страны-агрессорки России. Крайне красноречивым является тот факт, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" до сих пор не может вернуться в строй.
Главные тезисы
- Нехватка финансирования, дефицит специалистов и слабая судостроительная база – главные факторы, мешающие России создавать эффективные авианосцы.
- Путин игнорирует проблему с авианосным флотом, а сосредотачивается на усовершенствовании других видов оружия.
Что не так с российским авианосным флотом
Как отметил Брент Иствуд, страна-агрессорка РФ систематически не способна создавать авианосцы, пишет FortyFive.
Среди главных причин: отсутствие финансирования на фоне войны с Украиной, существенный дефицит специалистов в этой сфере, слабая судостроительная база, а также ориентация на сухопутные боевые действия.
По словам Брента Иствуда, авианосцы — сложные, дорогие, нуждаются в большой инфраструктуре и зарубежных базах, поэтому Россия продолжает оставаться неудачником в этой сфере.
Что также важно понимать, российский диктатор Владимир Путин сознательно игнорирует эту проблему.
Сейчас он сосредоточил свое внимание на танках, самолетах, гиперзвуковом и ядерном оружии.
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