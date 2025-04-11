Когда Путин может согласиться на перемирие — прогноз Эстонии

По убеждению министра обороны Эстонии Ханно Певкур, российский диктатор Владимир Путина может согласиться подписать соглашение с командой президента США Дональда Трампа о перемирии на фронте в Украине до 9 мая из-за своей любви к "особым датам".

Чего дальше ждать от Путина

Журналисты поинтересовались у эстонского министра, почему он пришел к выводу, что страна-агрессорка РФ попытается заключить соглашение с США до 9 мая.

Я читаю знаки. Путин всегда был внимательным к датам, — подчеркнул Ханно Певкур. Поделиться

На этом фоне он также напомнил, что 23 февраля 2022 года в России отметили день Вооруженных сил, а на следующий день — 24 февраля — Путин приказал начать полномасштабное вторжение в Украину.

Поэтому я считаю, что и 9 мая, которое для нас является днем Европы, для России является днем окончания Второй мировой войны, они будут стремиться, возможно, к тому, чтобы получить какое-то соглашение, какое-то перемирие или что-то подобное, — озвучил свой прогноз Певкур. Поделиться

Что важно понимать, 11 апреля стало известно о том, что специальный представитель президента США Стив Виткофф в очередной раз отправился в Россию.