Когда Путин может согласиться на перемирие — прогноз Эстонии
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Политика
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Когда Путин может согласиться на перемирие — прогноз Эстонии

Чего дальше ждать от Путина
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Источник:  The Guardian

По убеждению министра обороны Эстонии Ханно Певкур, российский диктатор Владимир Путина может согласиться подписать соглашение с командой президента США Дональда Трампа о перемирии на фронте в Украине до 9 мая из-за своей любви к "особым датам".

Главные тезисы

  • Певкур считает, что решение Путина можно спрогнозировать, ориентируясь на его пристрастие к символизму.
  • Команда Трампа хочет договориться с Россией о прекращении огня до конца апреля.

Чего дальше ждать от Путина

Журналисты поинтересовались у эстонского министра, почему он пришел к выводу, что страна-агрессорка РФ попытается заключить соглашение с США до 9 мая.

Я читаю знаки. Путин всегда был внимательным к датам, — подчеркнул Ханно Певкур.

На этом фоне он также напомнил, что 23 февраля 2022 года в России отметили день Вооруженных сил, а на следующий день — 24 февраля — Путин приказал начать полномасштабное вторжение в Украину.

Поэтому я считаю, что и 9 мая, которое для нас является днем Европы, для России является днем окончания Второй мировой войны, они будут стремиться, возможно, к тому, чтобы получить какое-то соглашение, какое-то перемирие или что-то подобное, — озвучил свой прогноз Певкур.

Что важно понимать, 11 апреля стало известно о том, что специальный представитель президента США Стив Виткофф в очередной раз отправился в Россию.

В Москве он проведет переговоры с диктатором Путиным по прекращению огня на фронте.

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