Когда Путин может согласиться на перемирие — прогноз Эстонии

По убеждению министра обороны Эстонии Ханно Певкур, российский диктатор Владимир Путина может согласиться подписать соглашение с командой президента США Дональда Трампа о перемирии на фронте в Украине до 9 мая из-за своей любви к "особым датам".
Главные тезисы
- Певкур считает, что решение Путина можно спрогнозировать, ориентируясь на его пристрастие к символизму.
- Команда Трампа хочет договориться с Россией о прекращении огня до конца апреля.
Чего дальше ждать от Путина
Журналисты поинтересовались у эстонского министра, почему он пришел к выводу, что страна-агрессорка РФ попытается заключить соглашение с США до 9 мая.
На этом фоне он также напомнил, что 23 февраля 2022 года в России отметили день Вооруженных сил, а на следующий день — 24 февраля — Путин приказал начать полномасштабное вторжение в Украину.
Что важно понимать, 11 апреля стало известно о том, что специальный представитель президента США Стив Виткофф в очередной раз отправился в Россию.
В Москве он проведет переговоры с диктатором Путиным по прекращению огня на фронте.
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