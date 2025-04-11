Умєров заявив про новий позитивний сигнал з боку США

За словами глави Міністерства оборони України Рустема Умєрова, онлайн-участь очільника Пентагону Піта Гегсета у зустрічі формату "Рамштайн" в Брюсселі вказує на те, що США продовжать надавати безпекову допомогу для України.

США не кидають Україну напризволяще

Умєров звернув увагу всіх українців на те, що те, що глава Міноборони США приєднався до засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Де-факто це означає, що Штати залишаються потужним союзником України у її війні проти країни-агресорки Росії.

Наш колега зі США також брав участь у роботі Контактної групи, що означає, що США продовжують надавати допомогу у сфері безпеки та стоять поруч з нами… США є головним партнером як для України, так і для континентальної Європи, або Європи в цілому. Рустем Умєров Міністр оборони України

За словами Умєрова, після повернення Дональда Трампа у Білий дім, Вашингтон заявив Києву, що окрім Європи, окрім України, їхня увага буде зосереджена на Азійсько-Тихоокеанському регіоні або на Тихому океані.

Попри це, Штати продовжують надавати ЗСУ безпекову допомогу і взяли на себе лідерство в мирній ініціативі, на якій вони зосереджені.