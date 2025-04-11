Умєров заявив про новий позитивний сигнал з боку США
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров заявив про новий позитивний сигнал з боку США

Умєров

За словами глави Міністерства оборони України Рустема Умєрова, онлайн-участь очільника Пентагону Піта Гегсета у зустрічі формату "Рамштайн" в Брюсселі вказує на те, що США продовжать надавати безпекову допомогу для України.

Головні тези:

  • США частково змістили свою увагу на Азійсько-Тихоокеанський регіон, проте продовжують надавати допомогу ЗСУ.
  • Україна підтримує та бере участь у мирній ініціативі Дональда Трампа.

США не кидають Україну напризволяще

Умєров звернув увагу всіх українців на те, що те, що глава Міноборони США приєднався до засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Де-факто це означає, що Штати залишаються потужним союзником України у її війні проти країни-агресорки Росії.

Наш колега зі США також брав участь у роботі Контактної групи, що означає, що США продовжують надавати допомогу у сфері безпеки та стоять поруч з нами… США є головним партнером як для України, так і для континентальної Європи, або Європи в цілому.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

За словами Умєрова, після повернення Дональда Трампа у Білий дім, Вашингтон заявив Києву, що окрім Європи, окрім України, їхня увага буде зосереджена на Азійсько-Тихоокеанському регіоні або на Тихому океані.

Попри це, Штати продовжують надавати ЗСУ безпекову допомогу і взяли на себе лідерство в мирній ініціативі, на якій вони зосереджені.

Україна підтримала мирну ініціативу президента Трампа і брала участь у кількох заходах, де американська команда отримала всі 100% підтримки від української команди, — додав міністр оборони України.

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