Умєров заявив про новий позитивний сигнал з боку США

За словами глави Міністерства оборони України Рустема Умєрова, онлайн-участь очільника Пентагону Піта Гегсета у зустрічі формату "Рамштайн" в Брюсселі вказує на те, що США продовжать надавати безпекову допомогу для України.
Головні тези:
- США частково змістили свою увагу на Азійсько-Тихоокеанський регіон, проте продовжують надавати допомогу ЗСУ.
- Україна підтримує та бере участь у мирній ініціативі Дональда Трампа.
США не кидають Україну напризволяще
Умєров звернув увагу всіх українців на те, що те, що глава Міноборони США приєднався до засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".
Де-факто це означає, що Штати залишаються потужним союзником України у її війні проти країни-агресорки Росії.
За словами Умєрова, після повернення Дональда Трампа у Білий дім, Вашингтон заявив Києву, що окрім Європи, окрім України, їхня увага буде зосереджена на Азійсько-Тихоокеанському регіоні або на Тихому океані.
Попри це, Штати продовжують надавати ЗСУ безпекову допомогу і взяли на себе лідерство в мирній ініціативі, на якій вони зосереджені.
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