Норвегія дала Україні гучну обіцянку щодо озброєння ЗСУ

Очільник Міністерства оборони Норвегії Торе О. Сандвік заявив, що його країна допоможе озброїти бригади Збройних сил України сучасними засобами ураження, бронетехнікою та іншими технологічними рішеннями.

Норвегія готова збільшити допомогу для України

Український міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки зустрічі зі своїм колегою з Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком.

Він висловив вдячність Осли за рішення виділити додаткові 5 мільярдів євро безпекової допомоги Україні на 2025 рік, таким чином наростивши загальний обсяг допомоги на цей рік до 7 млрд євро.

Один із ключових напрямів — оснащення підрозділів. Норвегія допоможе озброїти наші бригади сучасними засобами ураження, бронетехнікою та іншими технологічними рішеннями. Це критично важлива підтримка на тлі актуальних загроз. Рустем Умєров Міністр оборони України

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

У центрі уваги міністрів оборони також було питання забезпечення українських воїнів боєприпасами.

Умєров та Сандвік проаналізували різноманітні механізми постачання якісних снарядів безпосередньо на поле бою.

Норвегія, як активний учасник “чеської ініціативи”, готова виділити значні кошти на закупівлю боєприпасів для української армії. Також зосередили увагу на розвитку оборонно-промислової співпраці. Поширити

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Окрім того, Умєров та Сандвік звернули увагу запуск нових спільних проєктів із норвезькими компаніями — зокрема у сферах ППО та морських рішень, де Норвегія може похизуватися унікальним досвідом.