Норвегия дала Украине громкое обещание касательно вооружения ВСУ

Глава Министерства обороны Норвегии Торе О. Сандвик заявил, что его страна поможет вооружить бригады Вооруженных сил Украины современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями.
Главные тезисы
- Украина и Норвегия договорились о поставке качественных боеприпасов для украинских воинов.
- Министры обсудили запуск новых совместных проектов, в частности, в сферах ПВО и морских решений.
Норвегия готова увеличить помощь для Украины
Украинский министр обороны Рустем Умеров подвел итоги встречи со своим коллегой из Норвегии Торе Оншуусом Сандвиком.
Он выразил благодарность за решение выделить дополнительные 5 миллиардов евро помощи помощи Украине на 2025 год, таким образом нарастив общий объем помощи на этот год до 7 млрд евро.
В центре внимания министров обороны также находился вопрос обеспечения украинских воинов боеприпасами.
Умеров и Сандвик проанализировали различные механизмы снабжения качественных снарядов непосредственно на поле боя.
Кроме того, Умеров и Сандвик обратили внимание на запуск новых совместных проектов с норвежскими компаниями — в частности в сферах ПВО и морских решений, где Норвегия может похвастаться уникальным опытом.
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