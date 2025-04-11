Норвегия дала Украине громкое обещание касательно вооружения ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Норвегия дала Украине громкое обещание касательно вооружения ВСУ

Рустем Умеров
Норвегия готова увеличить помощь для Украины
Читати українською

Глава Министерства обороны Норвегии Торе О. Сандвик заявил, что его страна поможет вооружить бригады Вооруженных сил Украины современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями.

Главные тезисы

  • Украина и Норвегия договорились о поставке качественных боеприпасов для украинских воинов.
  • Министры обсудили запуск новых совместных проектов, в частности, в сферах ПВО и морских решений.

Норвегия готова увеличить помощь для Украины

Украинский министр обороны Рустем Умеров подвел итоги встречи со своим коллегой из Норвегии Торе Оншуусом Сандвиком.

Он выразил благодарность за решение выделить дополнительные 5 миллиардов евро помощи помощи Украине на 2025 год, таким образом нарастив общий объем помощи на этот год до 7 млрд евро.

Одно из ключевых направлений — оснащение подразделений. Норвегия поможет вооружить наши бригады современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями. Это критически важная поддержка на фоне актуальных угроз.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

В центре внимания министров обороны также находился вопрос обеспечения украинских воинов боеприпасами.

Умеров и Сандвик проанализировали различные механизмы снабжения качественных снарядов непосредственно на поле боя.

Норвегия, как активный участник чешской инициативы, готова выделить значительные средства на закупку боеприпасов для украинской армии. Также было сосредоточено внимание на развитии оборонно-промышленного сотрудничества.

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Кроме того, Умеров и Сандвик обратили внимание на запуск новых совместных проектов с норвежскими компаниями — в частности в сферах ПВО и морских решений, где Норвегия может похвастаться уникальным опытом.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Еще одна горячая точка. Путин выбрал новую мишень в Европе
Чего дальше ждать от Путина
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Шоу клоунов и ведро болтов". В США высмеяли авианосный флот России
Что не так с российским авианосным флотом
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Путин может согласиться на перемирие — прогноз Эстонии
Чего дальше ждать от Путина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?