Норвегия дала Украине громкое обещание касательно вооружения ВСУ

Глава Министерства обороны Норвегии Торе О. Сандвик заявил, что его страна поможет вооружить бригады Вооруженных сил Украины современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями.

Норвегия готова увеличить помощь для Украины

Украинский министр обороны Рустем Умеров подвел итоги встречи со своим коллегой из Норвегии Торе Оншуусом Сандвиком.

Он выразил благодарность за решение выделить дополнительные 5 миллиардов евро помощи помощи Украине на 2025 год, таким образом нарастив общий объем помощи на этот год до 7 млрд евро.

Одно из ключевых направлений — оснащение подразделений. Норвегия поможет вооружить наши бригады современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями. Это критически важная поддержка на фоне актуальных угроз. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

В центре внимания министров обороны также находился вопрос обеспечения украинских воинов боеприпасами.

Умеров и Сандвик проанализировали различные механизмы снабжения качественных снарядов непосредственно на поле боя.

Норвегия, как активный участник чешской инициативы, готова выделить значительные средства на закупку боеприпасов для украинской армии. Также было сосредоточено внимание на развитии оборонно-промышленного сотрудничества. Поделиться

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Кроме того, Умеров и Сандвик обратили внимание на запуск новых совместных проектов с норвежскими компаниями — в частности в сферах ПВО и морских решений, где Норвегия может похвастаться уникальным опытом.