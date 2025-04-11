Україна отримає від країн-учасниць «Рамштайну» 21 млрд євро військової підтримки

Країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України, засідання якої відбулося 11 квітня у Брюсселі, зобов’язалися виділити для України військову допомогу на суму у 21 мільярд євро.
Головні тези:
- Країни-учасниці «Рамштайну» зобов'язалися виділити для України 21 млрд євро військової допомоги.
- Велика Британія надасть Україні рекордні 4,5 млрд фунтів стерлінгів на потреби оборони.
- Пакет підтримки включає радарні системи, протитанкові міни та тисячі безпілотників для українських бійців на передовій.
Підсумки “Рамштайну”: Україна отримає 21 млрд євро
Про це під час пресконференції за підсумками роботи Контактної групи заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
Цього року Велика Британія витратить 4,5 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України, що є найвищим показником за всю історію. Сьогодні я оголошую про виділення 350 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 400 млн євро) для того, щоб ця підтримка потрапила до українських бійців на передовій. Цей пакет включає радарні системи, протитанкові міни і сотні і тисячі нових безпілотників, — повідомив він.
Гілі також додав, що 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 170 млн євро) буде виділено на ремонт і обслуговування бойової техніки.
Засідання "Рамштайну" — це назва регулярних зустрічей Контактної групи з питань оборони України, яка об’єднує десятки країн світу. Вперше така зустріч відбулася ще у 2022-му на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, звідки й походить назва.
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