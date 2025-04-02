Допомога Україні. Британія анонсувала нові зустрічі у форматах "Коаліції охочих" і "Рамштайн"

Британія повідомила про нову зустріч "Коаліції охочих" щодо України та засідання “Рамштайн”.
Головні тези:
- Зустрічі "Коаліції охочих" та "Рамштайн" свідчать про міжнародну підтримку України у складний час.
- Координація дій між міністрами оборони Великої Британії та Франції спрямована на забезпечення безпеки регіону.
- Зустріч Контактної групи з питань оборони України є важливим кроком у співпраці між Великою Британією та Німеччиною у сфері безпеки.
“Коаліція охочих” і “Рамштайн”: коли відбудуться нові зустрічі
Про це повідомляє делегація Британії при НАТО в Х (Twitter).
У Британії поки не розкрили інших деталей зустрічі.
On 10 April, Defence Secretary @JohnHealey_MP 🇬🇧 and Minister of the Armed Forces @SebLecornu 🇫🇷 will host a meeting of the Coalition of the Willing at #NATO HQ in Brussels— UK Joint Delegation to NATO (@UKNATO) April 2, 2025
Media should accredit via NATO by 1300 CEST 3 April 👇
🔗 https://t.co/oqJha1TVfL
Делегація Великої Британії при НАТО також повідомила в Х (Twitter) дату засідання у форматі "Рамштайн".
Зустріч Контактної групи з питань оборони України проведуть Британія та Німеччина. Вона відбудеться 11 квітня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Саміти "Коаліції охочих" проходили у Лондоні та Парижі. Останній саміт відбувся 27 березня, його скликав президент Франції Еммануель Макрон. На саміті зібралися представники понад 20 країн, зокрема країн ЄС, Британії, Канади, Норвегії і Туреччини. Також взяв участь президент України Володимир Зеленський.
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