Допомога Україні. Британія анонсувала нові зустрічі у форматах "Коаліції охочих" і "Рамштайн"

Британія повідомила про нову зустріч "Коаліції охочих" щодо України та засідання “Рамштайн”.

“Коаліція охочих” і “Рамштайн”: коли відбудуться нові зустрічі

Про це повідомляє делегація Британії при НАТО в Х (Twitter).

10 квітня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню проведуть зустріч "коаліції охочих" у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Поширити

У Британії поки не розкрили інших деталей зустрічі.

On 10 April, Defence Secretary @JohnHealey_MP 🇬🇧 and Minister of the Armed Forces @SebLecornu 🇫🇷 will host a meeting of the Coalition of the Willing at #NATO HQ in Brussels



Media should accredit via NATO by 1300 CEST 3 April 👇



🔗 https://t.co/oqJha1TVfL — UK Joint Delegation to NATO (@UKNATO) April 2, 2025

Делегація Великої Британії при НАТО також повідомила в Х (Twitter) дату засідання у форматі "Рамштайн".

Зустріч Контактної групи з питань оборони України проведуть Британія та Німеччина. Вона відбудеться 11 квітня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Саміти "Коаліції охочих" проходили у Лондоні та Парижі. Останній саміт відбувся 27 березня, його скликав президент Франції Еммануель Макрон. На саміті зібралися представники понад 20 країн, зокрема країн ЄС, Британії, Канади, Норвегії і Туреччини. Також взяв участь президент України Володимир Зеленський.