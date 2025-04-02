Допомога Україні. Британія анонсувала нові зустрічі у форматах "Коаліції охочих" і "Рамштайн"
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Допомога Україні. Британія анонсувала нові зустрічі у форматах "Коаліції охочих" і "Рамштайн"

Британія
Джерело:  online.ua

Британія повідомила про нову зустріч "Коаліції охочих" щодо України та засідання “Рамштайн”.

Головні тези:

  • Зустрічі "Коаліції охочих" та "Рамштайн" свідчать про міжнародну підтримку України у складний час.
  • Координація дій між міністрами оборони Великої Британії та Франції спрямована на забезпечення безпеки регіону.
  • Зустріч Контактної групи з питань оборони України є важливим кроком у співпраці між Великою Британією та Німеччиною у сфері безпеки.

“Коаліція охочих” і “Рамштайн”: коли відбудуться нові зустрічі

Про це повідомляє делегація Британії при НАТО в Х (Twitter).

10 квітня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню проведуть зустріч "коаліції охочих" у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

У Британії поки не розкрили інших деталей зустрічі.

Делегація Великої Британії при НАТО також повідомила в Х (Twitter) дату засідання у форматі "Рамштайн".

Зустріч Контактної групи з питань оборони України проведуть Британія та Німеччина. Вона відбудеться 11 квітня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Саміти "Коаліції охочих" проходили у Лондоні та Парижі. Останній саміт відбувся 27 березня, його скликав президент Франції Еммануель Макрон. На саміті зібралися представники понад 20 країн, зокрема країн ЄС, Британії, Канади, Норвегії і Туреччини. Також взяв участь президент України Володимир Зеленський.

За результатами саміту Макрон заявив, що за три тижні партнери представлять план моніторингу режиму тиші в Україні. Також він запропонував направити в Україну "сили стримування" після закінчення війни.

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