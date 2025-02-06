Рамштайн-26. Британія назвала дату і місце наступного засідання

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 12 лютого в штаб-квартирі Альянсу під головуванням Великої Британії.
Головні тези:
- Засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 12 лютого в штаб-квартирі НАТО під головуванням Великої Британії.
- Міністри оборони обговорять пріоритети для України та спільні зусилля у боротьбі проти російської агресії на засіданні.
- Контактна група (формат Рамштайн) об'єднує понад 50 держав світу для надання військової допомоги Україні.
- Ініціативу створення Контактної групи з питань України започатковано США з метою координації міжнародних зусиль.
- Зустрічі у форматі 'Рамштайн' спрямовані на підтримку України у боротьбі проти злочинного вторгнення.
Коли відбудеться наступний Рамштайн
Про це повідомляє представництво Великої Британії при НАТО в мережі Х.
Міністр оборони Джон Гілі збере 26-ту (зустріч) Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО у середу, 12 лютого, у другій половині дня.
Зазначається, що засідання відбудеться перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО з метою обговорення пріоритетів для України, мірою того як міжнародне співтовариство продовжує працювати разом для підтримки України у боротьбі проти злочинного вторгнення Путіна.
Defence Secretary @JohnHealey_MP will convene the Ukraine Defence Contact Group #UDCG at #NATO HQ in Brussels on 12 February— UK Joint Delegation to NATO (@UKNATO) February 6, 2025
Media should accredit via NATO by 23:59 CET 6 February
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Нагадаємо, проведення зустрічей Контактної групи з питань України (формат «Рамштайн») було започатковано з ініціативи Сполучених Штатів Америки для координації міжнародних зусиль з надання Україні військової допомоги для боротьби проти російської агресії. Цей форум об’єднує зусилля понад 50 держав світу, включаючи країни-члени Північноатлантичного Альянсу.
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