Рамштайн-26. Британія назвала дату і місце наступного засідання

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 12 лютого в штаб-квартирі Альянсу під головуванням Великої Британії.

Коли відбудеться наступний Рамштайн

Про це повідомляє представництво Великої Британії при НАТО в мережі Х.

Міністр оборони Джон Гілі збере 26-ту (зустріч) Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО у середу, 12 лютого, у другій половині дня.

Зазначається, що засідання відбудеться перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО з метою обговорення пріоритетів для України, мірою того як міжнародне співтовариство продовжує працювати разом для підтримки України у боротьбі проти злочинного вторгнення Путіна.

Defence Secretary @JohnHealey_MP will convene the Ukraine Defence Contact Group #UDCG at #NATO HQ in Brussels on 12 February



Media should accredit via NATO by 23:59 CET 6 February



Full details below ⬇️ — UK Joint Delegation to NATO (@UKNATO) February 6, 2025

Нагадаємо, проведення зустрічей Контактної групи з питань України (формат «Рамштайн») було започатковано з ініціативи Сполучених Штатів Америки для координації міжнародних зусиль з надання Україні військової допомоги для боротьби проти російської агресії. Цей форум об’єднує зусилля понад 50 держав світу, включаючи країни-члени Північноатлантичного Альянсу.