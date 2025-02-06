Рамштайн-26. Британія назвала дату і місце наступного засідання
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Рамштайн-26. Британія назвала дату і місце наступного засідання

Рамштайн
Джерело:  online.ua

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 12 лютого в штаб-квартирі Альянсу під головуванням Великої Британії.

Головні тези:

  • Засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 12 лютого в штаб-квартирі НАТО під головуванням Великої Британії.
  • Міністри оборони обговорять пріоритети для України та спільні зусилля у боротьбі проти російської агресії на засіданні.
  • Контактна група (формат Рамштайн) об'єднує понад 50 держав світу для надання військової допомоги Україні.
  • Ініціативу створення Контактної групи з питань України започатковано США з метою координації міжнародних зусиль.
  • Зустрічі у форматі 'Рамштайн' спрямовані на підтримку України у боротьбі проти злочинного вторгнення.

Коли відбудеться наступний Рамштайн

Про це повідомляє представництво Великої Британії при НАТО в мережі Х.

Міністр оборони Джон Гілі збере 26-ту (зустріч) Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО у середу, 12 лютого, у другій половині дня.

Зазначається, що засідання відбудеться перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО з метою обговорення пріоритетів для України, мірою того як міжнародне співтовариство продовжує працювати разом для підтримки України у боротьбі проти злочинного вторгнення Путіна.

Нагадаємо, проведення зустрічей Контактної групи з питань України (формат «Рамштайн») було започатковано з ініціативи Сполучених Штатів Америки для координації міжнародних зусиль з надання Україні військової допомоги для боротьби проти російської агресії. Цей форум об’єднує зусилля понад 50 держав світу, включаючи країни-члени Північноатлантичного Альянсу.

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