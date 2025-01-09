Рамштайн-25. Учасники затвердили дорожні карти стратегічних цілей України

У межах роботи Контактної групи з питань оборони України 9 січня затвердили 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року.
Головні тези:
- Контактна група з питань оборони України затвердила дорожні карти, що визначають стратегічні цілі Сил оборони до 2027 року.
- Україна планує масштабувати виробництво дронів для забезпечення безпеки та утримання ворога на дистанції.
- Президент Зеленський закликав до більш активного залучення у нарощенні арсеналу дронів для української сили.
- Основні напрямки роботи включають забезпечення військової допомоги, організацію закупівель та розвиток оборонної промисловості.
- Україна має найбільший досвід та можливості у Європі щодо виробництва та використання дронів, і закликає до інвестицій у цю галузь.
На Рамштайні-25 узгодили плани підтримки України на 2 роки
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Зазначається, що дорожні карти коаліцій визначають стратегічні цілі України до 2027 року та стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки.
Так, Україна разом із партнерами визначила основні напрямки роботи, зокрема забезпечення військової допомоги, організація закупівель, залучення інвестицій, а також підтримка української оборонної промисловості та її розвитку.
Умєров пояснив, що дорожні карти є спільним результатом роботи України та партнерів.
Зеленський на Рамштайні пообіцяв масштабувати виробництво дронів
Безпілотні літальні апарати дозволяють стримувати ворога й утримувати його на дистанції. У поточному році Україна планує поставити рекорд у кількості та якості дронів.
Про це говорив президент Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
За словами Зеленського, сьогодні виробництво дронів в Україні є більш ефективним, ніж будь-де.
Зеленський уточнив, що мова йде також й про дрони, які необхідні Україні для забезпечення безпеки: морські дрони, а також безпілотники для дальнього ураження військових об'єктів й інфраструктури ворога.
Ми вже підписали значну кількість контрактів і багато ще опрацьовуються. І я закликаю всіх вас бути більш активно залученими в нарощенні арсеналу дронів. Українці мають найбільше досвіду в Європі у використанні дронів і ми також маємо найбільші спроможності у Європі виробляти дрони. Тому інвестуйте більше в цю українську силу. Тому що після війни це також стане вашою силою.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-