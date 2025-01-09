Рамштайн-25. Учасники затвердили дорожні карти стратегічних цілей України

У межах роботи Контактної групи з питань оборони України 9 січня затвердили 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року.

На Рамштайні-25 узгодили плани підтримки України на 2 роки

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Зазначається, що дорожні карти коаліцій визначають стратегічні цілі України до 2027 року та стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки.

Наше головне завдання — збалансувати нагальні потреби нашої армії під час війни із довгостроковими цілями розвитку українських Сил оборони. Поширити

Так, Україна разом із партнерами визначила основні напрямки роботи, зокрема забезпечення військової допомоги, організація закупівель, залучення інвестицій, а також підтримка української оборонної промисловості та її розвитку.

Умєров пояснив, що дорожні карти є спільним результатом роботи України та партнерів.

Зеленський на Рамштайні пообіцяв масштабувати виробництво дронів

Безпілотні літальні апарати дозволяють стримувати ворога й утримувати його на дистанції. У поточному році Україна планує поставити рекорд у кількості та якості дронів.

Про це говорив президент Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

За словами Зеленського, сьогодні виробництво дронів в Україні є більш ефективним, ніж будь-де.

Цього року ми в Україні хочемо поставити рекорд у кількості та якості дронів, які ми виробляємо та отримуємо від наших партнерів. І ми фокусуємося на дронах, які потребують наші бригади, щоб утримувати лінію фронтах. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський уточнив, що мова йде також й про дрони, які необхідні Україні для забезпечення безпеки: морські дрони, а також безпілотники для дальнього ураження військових об'єктів й інфраструктури ворога.