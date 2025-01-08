Чого очікувати Україні від 25 зустрічі у форматі "Рамштайн" — відповідь Пентагону

На майбутньому 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України, планується визначити оборонні спроможності України для підтримки сил стримування до 2027 року. Засідання пройде 9 січня.

Які основні аспекти Рамштайну-25

Згідно з повідомленням Пентагону, зустріч стане важливим майданчиком для координації міжнародної підтримки України. Учасники, серед яких міністри оборони та військові лідери з понад 50 країн, обговорюватимуть:

Поточні потреби України на полі бою : постачання систем протиповітряної оборони, артилерійських боєприпасів та бронетехніки.

Довгострокову оборонну підтримку : розбудову спроможностей, необхідних для забезпечення стійкості та безпеки України.

Координацію зусиль міжнародних коаліцій, які відповідають за різні аспекти військових можливостей України.

Пентагон зазначив, що під час засідання будуть представлені дорожні карти, які визначають потреби України у таких сферах, як військово-повітряні сили, інтегрована протиповітряна оборона, артилерія, розмінування, морська безпека та інші ключові напрямки.

За словами представників оборонного відомства, 25-та зустріч UDCG стане останньою для Остіна, однак група продовжить працювати, навіть якщо американська підтримка зазнає змін.

25-та зустріч UDCG запланована на 9 січня.

Остання військова допомога адміністрації Байдена для України

За словами інсайдерів у Білому домі, оголошення пакета військової допомоги США відбудеться в день засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

Поки не вдалося дізнатися точну вартість пакета, попри це, достеменно відомо, що цього разу він буде "чималим".

Анонімні джерела стверджують, що Джо Байден не планує витратити на нього всі 4 мільярди доларів, що залишилися у його адміністрації в межах затвердженого Конгресом фінансування для України.

За попередніми даними, має зостатися понад 2 млрд дол, якими зможе розпорядитись команда Дональда Трампа.

Поки у Білому домі цю інформацію офіційно не підтверджували.