У Білому домі анонсували терміни проведення засідання у форматі "Рамштайн"

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден обговорять зустріч контактної групи у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться наступного місяця.
Головні тези:
- Президенти України та США проведуть засідання у форматі “Рамштайн” для обговорення питань оборони та надання підтримки Україні.
- Було анонсовано проведення зустрічі контактної групи на рівні лідерів у листопаді.
- Світові лідери зобов'язалися планувати інтенсивнішу безпекову допомогу Україні з метою підтримки у війні проти Росії.
- Президент Байден буде присутній онлайн на “Рамштайні” та проведе віртуальне засідання з міжнародними партнерами щодо допомоги Україні.
Зустріч у форматі “Рамштайн” відбудеться у листопаді
На брифінгу прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр уточнила терміни проведення наступного “Рамштайну”.
Однак за її словами, незабаром стануть відомі деталі телефонної розмови Зеленського та Байдена.
Жан-П'єр не сказала, коли саме відбудеться наступний "Рамштайн".
Однак варто зауважити, що у США на початку листопада відбудуться президентські вибори - вони призначені на 5 листопада. Можливо, "Рамштайн" відбудеться до цієї дати.
Пізніше у Білому домі повідомили, що лідери зобов'язалися інтенсивніше планувати безпекову допомогу Україні. Це необхідно для того, щоб забезпечити Україну обладнанням, необхідним для перемоги.
Зокрема Байден буде присутній на "Рамштайні" у форматі онлайн.
У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України.
Перенесення "Рамштайну": що відомо
8 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден переніс свій візит до Німеччини, де мав очолити зустріч у форматі "Рамштайн". А наступного дня стало відомо про перенесення засідання Контактної групи з оборони України.
За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, зустріч все ще може пройти до кінця жовтня.
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