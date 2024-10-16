У Білому домі анонсували терміни проведення засідання у форматі "Рамштайн"

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден обговорять зустріч контактної групи у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться наступного місяця.

Зустріч у форматі “Рамштайн” відбудеться у листопаді

На брифінгу прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр уточнила терміни проведення наступного “Рамштайну”.

Лідери також обговорять зустріч контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, яка відбудеться наступного місяця, з метою продовження надання Україні підтримки, необхідної їй для перемоги в цьому конфлікті. Поширити

Однак за її словами, незабаром стануть відомі деталі телефонної розмови Зеленського та Байдена.

Жан-П'єр не сказала, коли саме відбудеться наступний "Рамштайн".

Однак варто зауважити, що у США на початку листопада відбудуться президентські вибори - вони призначені на 5 листопада. Можливо, "Рамштайн" відбудеться до цієї дати.

Пізніше у Білому домі повідомили, що лідери зобов'язалися інтенсивніше планувати безпекову допомогу Україні. Це необхідно для того, щоб забезпечити Україну обладнанням, необхідним для перемоги.

Зокрема Байден буде присутній на "Рамштайні" у форматі онлайн.

У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України.

Перенесення "Рамштайну": що відомо

8 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден переніс свій візит до Німеччини, де мав очолити зустріч у форматі "Рамштайн". А наступного дня стало відомо про перенесення засідання Контактної групи з оборони України.

Причиною скасування поїздки Байдена став ураган "Мілтон", який рухався в бік американського штату Флорида. Поширити

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, зустріч все ще може пройти до кінця жовтня.