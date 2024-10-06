Країни НАТО на "Рамштайні" представлять конкретні плани щодо вступу України в альянс
Категорія
Україна
Дата публікації

Країни НАТО на "Рамштайні" представлять конкретні плани щодо вступу України в альянс

Країни НАТО на "Рамштайні" представлять конкретні плани щодо вступу України в альянс
Джерело:  The Washington Post

Президент України Володимир Зеленський презентує план перемоги на наступному засіданні "Рамштайн", де також візьме участь президент США Джо Байден. На цьому саміті очікуються нові кроки у підтримці України з боку союзників.

Головні тези:

  • Країни НАТО обговорюють конкретні кроки стосовно вступу України в альянс.
  • План перемоги, який виставить Зеленському на засіданні у Рамштайні, може стати важливим кроком на шляху до членства у НАТО.
  • Україна активно підтримується союзниками, але є певні обмеження з боку внутрішньополітичних процесів.
  • Стосунки між Україною та НАТО можуть отримати новий поштовх на зустрічі у Німеччині та подальшу підтримку від союзників.

Україні запропонують конкретні кроки щодо вступу в НАТО

Як зазначає видання, країни НАТО обговорюють можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки щодо майбутнього членства в альянсі.

Втім, українські посадовці побоюються, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу подальшу безпекову допомогу. Зеленський та його команда активно намагаються переконати Байдена підтримати план перемоги, який міг би стати частиною його політичної спадщини. Однак Білий дім наразі уникає рішень, що можуть вплинути на виборчу кампанію демократів, — пише видання.

Журналісти підкреслюють, що Україна посилює мобілізаційні зусилля. Спецоперація

України в Курську область Росії підняв бойовий дух і показав союзникам, що Україна залишається здатною до наступальних дій. Однак наступальна операція України сповільнилась, і країна втрачає позиції, зокрема у Вугледарі, який був нещодавно захоплений російськими силами.

Що відомо про зустріч союзників України у Німеччині

Станом на сьогодні ці переговори організовують таємно, однак про них можуть все-таки оголосити згодом.

Згідно з останніми даними, очільник Білого дому прибуде з офіційним візитом до ФРН 10 жовтня й буде перебувати там щонайменше 2 дні.

Команда Олафа Шольца також має намір запросити до Німеччини французького лідера Еммануеля Макрона та британського прем’єра Кіра Стармера.

Як вдалося дізнатися журналістам, зустріч у так званому форматі "четвірки" буде стосуватися насамперед посилення підтримки України.

Окрім того, наголошується, що Байден планує відвідати військову базу США в Рамштайні.

Це буде другий візит до Німеччини чинного президента США за час перебування на посаді — проте перший державний. Байден здійснив свій перший двосторонній візит у Німеччину як президент США у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.

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