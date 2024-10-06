Країни НАТО на "Рамштайні" представлять конкретні плани щодо вступу України в альянс

Президент України Володимир Зеленський презентує план перемоги на наступному засіданні "Рамштайн", де також візьме участь президент США Джо Байден. На цьому саміті очікуються нові кроки у підтримці України з боку союзників.

Україні запропонують конкретні кроки щодо вступу в НАТО

Як зазначає видання, країни НАТО обговорюють можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки щодо майбутнього членства в альянсі.

Втім, українські посадовці побоюються, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу подальшу безпекову допомогу. Зеленський та його команда активно намагаються переконати Байдена підтримати план перемоги, який міг би стати частиною його політичної спадщини. Однак Білий дім наразі уникає рішень, що можуть вплинути на виборчу кампанію демократів, — пише видання. Поширити

Журналісти підкреслюють, що Україна посилює мобілізаційні зусилля. Спецоперація

України в Курську область Росії підняв бойовий дух і показав союзникам, що Україна залишається здатною до наступальних дій. Однак наступальна операція України сповільнилась, і країна втрачає позиції, зокрема у Вугледарі, який був нещодавно захоплений російськими силами. Поширити

Що відомо про зустріч союзників України у Німеччині

Станом на сьогодні ці переговори організовують таємно, однак про них можуть все-таки оголосити згодом.

Згідно з останніми даними, очільник Білого дому прибуде з офіційним візитом до ФРН 10 жовтня й буде перебувати там щонайменше 2 дні.

Команда Олафа Шольца також має намір запросити до Німеччини французького лідера Еммануеля Макрона та британського прем’єра Кіра Стармера.

Як вдалося дізнатися журналістам, зустріч у так званому форматі "четвірки" буде стосуватися насамперед посилення підтримки України.

Окрім того, наголошується, що Байден планує відвідати військову базу США в Рамштайні.