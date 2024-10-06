Країни НАТО на "Рамштайні" представлять конкретні плани щодо вступу України в альянс

Президент України Володимир Зеленський презентує план перемоги на наступному засіданні "Рамштайн", де також візьме участь президент США Джо Байден. На цьому саміті очікуються нові кроки у підтримці України з боку союзників.
Головні тези:
- Країни НАТО обговорюють конкретні кроки стосовно вступу України в альянс.
- План перемоги, який виставить Зеленському на засіданні у Рамштайні, може стати важливим кроком на шляху до членства у НАТО.
- Україна активно підтримується союзниками, але є певні обмеження з боку внутрішньополітичних процесів.
- Стосунки між Україною та НАТО можуть отримати новий поштовх на зустрічі у Німеччині та подальшу підтримку від союзників.
Україні запропонують конкретні кроки щодо вступу в НАТО
Як зазначає видання, країни НАТО обговорюють можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки щодо майбутнього членства в альянсі.
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Що відомо про зустріч союзників України у Німеччині
Станом на сьогодні ці переговори організовують таємно, однак про них можуть все-таки оголосити згодом.
Згідно з останніми даними, очільник Білого дому прибуде з офіційним візитом до ФРН 10 жовтня й буде перебувати там щонайменше 2 дні.
Команда Олафа Шольца також має намір запросити до Німеччини французького лідера Еммануеля Макрона та британського прем’єра Кіра Стармера.
Як вдалося дізнатися журналістам, зустріч у так званому форматі "четвірки" буде стосуватися насамперед посилення підтримки України.
Окрім того, наголошується, що Байден планує відвідати військову базу США в Рамштайні.
Це буде другий візит до Німеччини чинного президента США за час перебування на посаді — проте перший державний. Байден здійснив свій перший двосторонній візит у Німеччину як президент США у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.
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