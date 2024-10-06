Страны НАТО на "Рамштайне" представят конкретные планы по вступлению Украины в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский представит план победы на следующем заседании "Рамштайн", где также примет участие президент США Джо Байден. На этом саммите ожидаются новые шаги по поддержке Украины со стороны союзников.
Главные тезисы
- Страны НАТО готовят конкретные шаги по вступлению Украины в альянс.
- Президенты Украины и США обсудят план победы на саммите в Рамштайне.
- Украина активно убеждает союзников поддержать свои действия в борьбе за безопасность.
- Байден планирует визит на военную базу в Рамштайне, чтобы подчеркнуть важность поддержки альянса.
- Переговоры о будущем Украины в НАТО организуются в тайне, но могут стать переломными для страны и всего региона.
Украине предложат конкретные шаги по вступлению в НАТО
Как отмечает издание, страны НАТО обсуждают возможность предложить Украине более конкретные шаги по будущему членству в альянсе.
Журналисты подчеркивают, что Украина ужесточает мобилизационные усилия. Спецоперация
Что известно о встрече союзников Украины в Германии
На сегодня эти переговоры организуют тайно, однако о них могут все-таки объявить впоследствии.
Согласно последним данным, глава Белого дома прибудет с официальным визитом в ФРГ 10 октября и будет находиться там не менее 2 дней.
Команда Олафа Шольца также намерена пригласить в Германию французского лидера Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера.
Как удалось узнать журналистам, встреча в так называемом формате "четверки" будет касаться, прежде всего, усиления поддержки Украины.
Кроме того, отмечается, что Байден планирует посетить военную базу США в Рамштайне.
Это будет второй визит в Германию действующего президента США за время пребывания в должности, однако первый государственный. Байден совершил свой первый двусторонний визит в Германию как президент США в 2022 году на саммите G7 в Эльмау в Баварии.
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