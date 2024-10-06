Страны НАТО на "Рамштайне" представят конкретные планы по вступлению Украины в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский представит план победы на следующем заседании "Рамштайн", где также примет участие президент США Джо Байден. На этом саммите ожидаются новые шаги по поддержке Украины со стороны союзников.

Украине предложат конкретные шаги по вступлению в НАТО

Как отмечает издание, страны НАТО обсуждают возможность предложить Украине более конкретные шаги по будущему членству в альянсе.

Впрочем, украинские чиновники опасаются, что приближение президентских выборов в США может поставить под угрозу дальнейшую помощь безопасности. Зеленский и его команда активно пытаются убедить Байдена поддержать план победы, который мог бы стать частью его политического наследия. Однако Белый дом избегает решений, которые могут повлиять на избирательную кампанию демократов, — пишет издание. Поделиться

Журналисты подчеркивают, что Украина ужесточает мобилизационные усилия. Спецоперация

Украина в Курскую область России подняла боевой дух и показала союзникам, что Украина остается способной к наступательным действиям. Однако наступательная операция Украины замедлилась, и страна теряет позиции, в частности, в Угледаре, который недавно был захвачен российскими силами. Поделиться

Что известно о встрече союзников Украины в Германии

На сегодня эти переговоры организуют тайно, однако о них могут все-таки объявить впоследствии.

Согласно последним данным, глава Белого дома прибудет с официальным визитом в ФРГ 10 октября и будет находиться там не менее 2 дней.

Команда Олафа Шольца также намерена пригласить в Германию французского лидера Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера.

Как удалось узнать журналистам, встреча в так называемом формате "четверки" будет касаться, прежде всего, усиления поддержки Украины.

Кроме того, отмечается, что Байден планирует посетить военную базу США в Рамштайне.