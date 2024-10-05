В НАТО готовятся к вероятной войне против РФ. Как именно
Категория
Мир
Дата публикации

В НАТО готовятся к вероятной войне против РФ. Как именно

НАТО
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Источник:  Welt am Sonntag

НАТО развернет еще 49 боевых бригад из-за российской угрозы. Каждая страна Североатлантического альянса получит свои целевые показатели, которые должны быть достигнуты.

Главные тезисы

  • НАТО планирует развернуть еще 49 боевых бригад из-за угрозы со стороны России, увеличив вооруженные силы на 250 тыс человек.
  • Целевые показатели для каждой страны-члена НАТО предусматривают достижение необходимого уровня обороноспособности.
  • Увеличение количества вооружений включает системы противовоздушной обороны, боеприпасы, артиллерию и средства логистики.
  • НАТО готовится к возможной войне с Россией, реагируя на растущую угрозу и полномасштабное нападение на Украину.

НАТО готовится к войне против России

Из-за растущей угрозы России НАТО планирует увеличить совокупное количество войск еще примерно на 250 тыс человек. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на еще не обнародованные планы, попавшие в руки журналистов.

Согласно конфиденциальным документам Министерства обороны Германии, весной 2024 года страны НАТО наконец-то договорились о "минимально необходимом потенциале" для защиты от возможной агрессии РФ.

Эти "Минимальные требования к возможностям" установлены двумя высшими военными командующими НАТО - генералом США Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье.

Если в 2021 году считалось достаточным иметь 82 боевые бригады на все страны НАТО вместе, то в будущем их должно быть 131. Таким образом, Альянс увеличит количество бригад сразу на 49, и каждая из них составит около 5 тыс. солдат.

Для командования этими войсками количество "боевых корпусов" в НАТО должно увеличиться с нынешних 6 до 15, а штабов дивизий - с 24 до 38.

Существует также необходимость увеличения количества вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны, боеприпасов, высокоточного оружия большой дальности, а также средств логистики и транспорта. Ожидается, что количество наземных зенитных установок увеличится с 293 до 1467 – это увеличение на 1174 единиц, включая такие системы вооружения, как Patriot, Iris T-SLM, Skyranger, а также средства защиты на близком расстоянии. Также ожидается увеличение количества вертолетов с 90 до 104 единиц.

Как отмечает Welt, это общие требования ко всем 32 странам-членам НАТО, которые будут распределены между ними. Целевые показатели для каждой страны будут зависеть от уровня "богатства" и численности населения, говорится в документах Министерства обороны Германии.

К примеру, на Берлин возложено "около 9,28% всех общих возможностей". Таким образом, Бундесверу придется развернуть "пять-шесть дополнительных боевых бригад", а также персонал "дополнительного боевого корпуса" и еще одно вертолетное подразделение. Сейчас в Бундесвере восемь бригад, девятая создается, а десятая планируется к 2031 году.

Война в Европе все же возможна

Следует обратить внимание на то, что Бундесвер объявил о продолжении военных учений "Red Storm Alpha", которые длились три дня.

По словам журналистов, их основной целью была защита важной инфраструктуры, получение одинаковой картины ситуации на всех уровнях и обеспечение быстрой и безопасной связи между всеми участниками.

В 2025 году военные начнут обучение под названием "Red Storm Bravo".

Члены Альянса намерены противодействовать войне, которая стала возможной после полномасштабного нападения РФ на Украину вместе.

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