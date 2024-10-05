У НАТО готуються до ймовірної війни проти РФ. Як саме

НАТО розгорне ще 49 бойових бригад через російську загрозу. Кожна країна Альянсу отримає свої цільові показники, яких потрібно досягнути.
Головні тези:
- НАТО збільшить кількість бойових бригад до 131 через загрозу з боку Росії.
- Плани розгортання ще 49 бригад передбачають збільшення військової потужності на 250 тис осіб.
- Кожна країна-член НАТО отримає цільові показники для досягнення необхідного рівня обороноздатності.
НАТО готується до війни проти Росії
Через загрозу з боку Росії, яка зростає, НАТО планує збільшити сукупну кількість військ ще приблизно на 250 тис осіб. Про це пише Welt am Sonntag із посиланням на ще не оприлюднені плани, які потрапили в руки журналістів.
Згідно з конфіденційними документами Міністерства оборони Німеччини, навесні 2024 року країни НАТО нарешті домовилися про "мінімально необхідний потенціал" для захисту від можливої агресії РФ.
Ці "Мінімальні вимоги до можливостей" встановлені двома найвищими військовими командувачами НАТО — генералом США Крістофером Каволі та французьким адміралом П’єром Вандьє.
Якщо у 2021 році вважалося достатнім мати 82 бойові бригади на всі країни НАТО разом, то в майбутньому їх має бути 131. Таким чином, Альянс збільшить кількість бригад одразу на 49, і кожна з них становитиме близько 5 тис солдатів.
Для командування цими військами кількість "бойових корпусів" в НАТО мають збільшити з нинішніх 6 до 15, а штабів дивізій — з 24 до 38.
Як зазначає Welt, це загальні вимоги до усіх 32 країн-членів НАТО, які будуть розподілені між ними. Цільові показники для кожної країни будуть залежати від рівня "багатства" і чисельності населення, йдеться в документах Міністерства оборони Німеччини.
Наприклад, на Берлін покладено "близько 9,28% всіх загальних можливостей". Таким чином Бундесверу доведеться розгорнути "п’ять-шість додаткових бойових бригад", а також персонал "додаткового бойового корпусу" та ще один вертолітний підрозділ. Зараз у Бундесвері є вісім бригад, дев'ята створюється, а десята планується до 2031 року.
Війна в Європі все-таки можлива
Варто звернути увагу на те, що Бундесвер оголосив про продовження військових навчань "Red Storm Alpha", які тривали три дні.
У 2025 році військові розпочнуть навчання під назвою "Red Storm Bravo".
Члени Альянсу мають намір протидіяти війні, яка стала можливою після повномасштабного нападу РФ на Україну, разом.
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