В Белом доме анонсировали сроки проведения заседания в формате "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудят встречу контактной группы в формате "Рамштайн". Она состоится в следующем месяце.
Главные тезисы
- Перенос встречи из-за урагана “Милтон” может повлиять на сроки проведения “Рамштайна”.
- Президент Байден будет проводить виртуальное заседание насчет помощи в вопросах безопасности и обороны Украины.
- Возможно, "Рамштайн" состоится до президентских выборов в США 5 ноября.
Встреча в формате "Рамштайн" состоится в ноябре
На брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила сроки проведения следующего "Рамштайна".
Однако, по ее словам, вскоре станут известны детали телефонного разговора Зеленского и Байдена.
Жан-Пьер не сказала, когда именно состоится следующий "Рамштайн".
Однако следует отметить, что в США в начале ноября состоятся президентские выборы — они назначены на 5 ноября. Возможно, "Рамштайн" состоится к этой дате.
Позже в Белом доме сообщили, что лидеры обязались интенсивнее планировать помощь безопасности Украины. Это необходимо для того, чтобы обеспечить Украину оборудованием, необходимым для победы.
В частности, Байден будет присутствовать на "Рамштайне" в формате онлайн.
В рамках этих усилий в ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальное заседание Контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров, где лидеры будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины.
Перенос "Рамштайна": что известно
8 октября стало известно, что президент США Джо Байден перенес свой визит в Германию, где должен был возглавить встречу в формате "Рамштайн". На следующий день стало известно о переносе заседания Контактной группы по обороне Украины.
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, встреча все еще может пройти до конца октября.
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