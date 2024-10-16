В Белом доме анонсировали сроки проведения заседания в формате "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудят встречу контактной группы в формате "Рамштайн". Она состоится в следующем месяце.

Встреча в формате "Рамштайн" состоится в ноябре

На брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила сроки проведения следующего "Рамштайна".

Лидеры также обсудят встречу контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров, которая состоится в следующем месяце, с целью продолжения оказания Украине поддержки, необходимой ей для победы в этом конфликте. Поделиться

Однако, по ее словам, вскоре станут известны детали телефонного разговора Зеленского и Байдена.

Жан-Пьер не сказала, когда именно состоится следующий "Рамштайн".

Однако следует отметить, что в США в начале ноября состоятся президентские выборы — они назначены на 5 ноября. Возможно, "Рамштайн" состоится к этой дате.

Позже в Белом доме сообщили, что лидеры обязались интенсивнее планировать помощь безопасности Украины. Это необходимо для того, чтобы обеспечить Украину оборудованием, необходимым для победы.

В частности, Байден будет присутствовать на "Рамштайне" в формате онлайн.

В рамках этих усилий в ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальное заседание Контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров, где лидеры будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины.

Перенос "Рамштайна": что известно

8 октября стало известно, что президент США Джо Байден перенес свой визит в Германию, где должен был возглавить встречу в формате "Рамштайн". На следующий день стало известно о переносе заседания Контактной группы по обороне Украины.

Причиной отмены поездки Байдена стал ураган "Милтон", двигавшийся в сторону американского штата Флорида. Поделиться

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, встреча все еще может пройти до конца октября.