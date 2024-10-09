Пентагон может перенести заседание "Рамштайна" в Германии — какая причина
Категория
Мир
Дата публикации

Пентагон может перенести заседание "Рамштайна" в Германии — какая причина

Пентагон может перенести заседание "Рамштайна" в Германии — какая причина
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Источник:  Голос Америки

Пентагон рассматривает возможность перенесения встречи в формате "Рамштайн", запланированной на 12 октября. Причиной этого является ураган Милтон и изменение планов президента США Джо Байдена.

Главные тезисы

  • Ураган Милтон и изменение планов президента США Джо Байдена стали причинами возможного переноса заседания “Рамштайна” в Германии.
  • Решение Пентагона может повлиять на развитие ситуации в обороне Украины и на предложения от стран НАТО по членству Украины в альянсе.
  • Украинские чиновники опасаются, что близость президентских выборов в США может угрожать получению дальнейшей помощи безопасности со стороны США.
  • Украина продолжает усилия по мобилизации и показывает способность к наступательным действиям, однако замедление наступательной операции привело к потере позиций.
  • Белый дом избегает решений, которые могут повлиять на избирательную кампанию демократов, что затрудняет утверждение плана победы украинскими властями через помощь США.

"Рамштайн" в Германии могут перенести

Как сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх, из-за урагана Милтон президент США Джо Байден не поедет в Рамштайн для участия в контактной группе по вопросам обороны Украины.

Мы до сих пор работаем над тем, как это повлияет на расписание министра обороны, — отметила Сингх.

Пока что окончательного решения о переносе встречи нет. Рассматривается возможность ее объединения с заседанием министров обороны НАТО, которое запланировано на 17-18 октября.

Мы все еще работаем над этим. Когда появятся обновления, обязательно сообщим. Президент только сегодня отменил свое путешествие, поэтому сейчас решаем эти вопросы, — добавила спикер.

Страны НАТО на "Рамштайне" представят конкретные планы по вступлению Украины в альянс

Как отмечает издание, страны НАТО обсуждают возможность предложить Украине более конкретные шаги по будущему членству в альянсе.

Впрочем, украинские чиновники опасаются, что приближение президентских выборов в США может поставить под угрозу дальнейшую помощь безопасности. Зеленский и его команда активно пытаются убедить Байдена поддержать план победы, который мог бы стать частью его политического наследия. Однако Белый дом избегает решений, которые могут повлиять на избирательную кампанию демократов, — пишет издание.

Журналисты подчеркивают, что Украина ужесточает мобилизационные усилия.

Спецоперация Украины в Курскую область России подняла боевой дух и показала союзникам, что Украина остается способной к наступательным действиям. Однако наступательная операция Украины замедлилась, и страна теряет позиции, в частности, в Угледаре, который недавно был захвачен российскими силами.

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