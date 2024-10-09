Пентагон может перенести заседание "Рамштайна" в Германии — какая причина

Пентагон рассматривает возможность перенесения встречи в формате "Рамштайн", запланированной на 12 октября. Причиной этого является ураган Милтон и изменение планов президента США Джо Байдена.
Главные тезисы
- Ураган Милтон и изменение планов президента США Джо Байдена стали причинами возможного переноса заседания “Рамштайна” в Германии.
- Решение Пентагона может повлиять на развитие ситуации в обороне Украины и на предложения от стран НАТО по членству Украины в альянсе.
- Украинские чиновники опасаются, что близость президентских выборов в США может угрожать получению дальнейшей помощи безопасности со стороны США.
- Украина продолжает усилия по мобилизации и показывает способность к наступательным действиям, однако замедление наступательной операции привело к потере позиций.
- Белый дом избегает решений, которые могут повлиять на избирательную кампанию демократов, что затрудняет утверждение плана победы украинскими властями через помощь США.
"Рамштайн" в Германии могут перенести
Как сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх, из-за урагана Милтон президент США Джо Байден не поедет в Рамштайн для участия в контактной группе по вопросам обороны Украины.
Пока что окончательного решения о переносе встречи нет. Рассматривается возможность ее объединения с заседанием министров обороны НАТО, которое запланировано на 17-18 октября.
Страны НАТО на "Рамштайне" представят конкретные планы по вступлению Украины в альянс
Как отмечает издание, страны НАТО обсуждают возможность предложить Украине более конкретные шаги по будущему членству в альянсе.
Журналисты подчеркивают, что Украина ужесточает мобилизационные усилия.
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