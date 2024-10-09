Пентагон может перенести заседание "Рамштайна" в Германии — какая причина

Пентагон рассматривает возможность перенесения встречи в формате "Рамштайн", запланированной на 12 октября. Причиной этого является ураган Милтон и изменение планов президента США Джо Байдена.

"Рамштайн" в Германии могут перенести

Как сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх, из-за урагана Милтон президент США Джо Байден не поедет в Рамштайн для участия в контактной группе по вопросам обороны Украины.

Мы до сих пор работаем над тем, как это повлияет на расписание министра обороны, — отметила Сингх. Поделиться

Пока что окончательного решения о переносе встречи нет. Рассматривается возможность ее объединения с заседанием министров обороны НАТО, которое запланировано на 17-18 октября.

Мы все еще работаем над этим. Когда появятся обновления, обязательно сообщим. Президент только сегодня отменил свое путешествие, поэтому сейчас решаем эти вопросы, — добавила спикер. Поделиться

Страны НАТО на "Рамштайне" представят конкретные планы по вступлению Украины в альянс

Как отмечает издание, страны НАТО обсуждают возможность предложить Украине более конкретные шаги по будущему членству в альянсе.

Впрочем, украинские чиновники опасаются, что приближение президентских выборов в США может поставить под угрозу дальнейшую помощь безопасности. Зеленский и его команда активно пытаются убедить Байдена поддержать план победы, который мог бы стать частью его политического наследия. Однако Белый дом избегает решений, которые могут повлиять на избирательную кампанию демократов, — пишет издание. Поделиться

Журналисты подчеркивают, что Украина ужесточает мобилизационные усилия.