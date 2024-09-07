Умеров назвал главные достижения 24-го заседания "Рамштайна"

Какие результаты нового заседания "Рамштайн" для Украины

По словам министра, по состоянию на сегодняшний день союзники Украины заинтересованы инвестировать, финансировать и сотрудничать для усиления оборонной промышленности нашей страны.

Переговоры на этот счет уже стартовали. В первую очередь речь идет о финансировании оружия, ракет, дронов украинского производства.

Рустем Умеров обратил внимание на то, что Штаты объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, в который войдет критически важное вооружение и оборудование, боевые машины M2 Bradley и ракеты для HIMARS.

Что касается Канады, она пообещала передать большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок к ним.

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Кроме того, речь идет о тысячах пулеметов и пистолетов, элементах военной техники и полсотне "скорых", что поможет обеспечить наши медицинские потребности на поле боя.

Кроме того, Канада взяла на себя немаловажную роль в обучении украинских пилотов для полетов на F-16 в рамках программы "FLIT". На 5-летний срок подготовки пилотов и технического состава правительство выделит 389 миллионов долларов. Рустем Умеров Глава Минобороны Украины

Британская власть предоставит Украине 650 легких многоцелевых ракет (LMM) на сумму 162 миллиона фунтов.

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Нидерланды официально подтвердили, что передадут ВСУ ракеты класса воздух-воздух и вспомогательные материалы для самолетов F-16 на сумму 80 миллионов евро.

Стало известно, что Швеция присоединилась к коалиции по разминированию, обязавшись внести 5 миллионов евро в Фонд Коалиции для поддержки усилий по разминированию территорий, а Испания отправит батарею зенитно-ракетного комплекса HAWK, включающую 6 пусковых установок. Поделиться

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Что известно о подписании Положения Коалиции морских возможностей

По словам министра, это одно из ключевых достижений нового заседания "Рамштайн" для Украины.

Лидерство в этой Коалиции на себя взяли Великобритания и Норвегия, а Украина рассчитывает на присоединение других стран-партнеров.

Умеров обратил внимание на то, что работа в рамках КМВ будет означать долгосрочную поддержку Украины по обеспечению безопасности в Черном море.