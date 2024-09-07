Умеров назвал главные достижения 24-го заседания "Рамштайна"

Глава Министерства обороны Рустам Умеров подвел итоги 24-го заседания "Рамштайна", состоявшегося 6 сентября при участии украинского лидера Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Украина получит новую мощную финансовую и военную поддержку от союзников.
- Штаты, Канада, Великобритания, Нидерланды и другие страны обязались передать Украине важное вооружение и оборудование.
- Рустем Умеров рассказал о Коалиции морских способностей и ее главной цели.
Какие результаты нового заседания "Рамштайн" для Украины
По словам министра, по состоянию на сегодняшний день союзники Украины заинтересованы инвестировать, финансировать и сотрудничать для усиления оборонной промышленности нашей страны.
Переговоры на этот счет уже стартовали. В первую очередь речь идет о финансировании оружия, ракет, дронов украинского производства.
Рустем Умеров обратил внимание на то, что Штаты объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, в который войдет критически важное вооружение и оборудование, боевые машины M2 Bradley и ракеты для HIMARS.
Что касается Канады, она пообещала передать большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок к ним.
Кроме того, речь идет о тысячах пулеметов и пистолетов, элементах военной техники и полсотне "скорых", что поможет обеспечить наши медицинские потребности на поле боя.
Британская власть предоставит Украине 650 легких многоцелевых ракет (LMM) на сумму 162 миллиона фунтов.
Нидерланды официально подтвердили, что передадут ВСУ ракеты класса воздух-воздух и вспомогательные материалы для самолетов F-16 на сумму 80 миллионов евро.
Что известно о подписании Положения Коалиции морских возможностей
По словам министра, это одно из ключевых достижений нового заседания "Рамштайн" для Украины.
Лидерство в этой Коалиции на себя взяли Великобритания и Норвегия, а Украина рассчитывает на присоединение других стран-партнеров.
Умеров обратил внимание на то, что работа в рамках КМВ будет означать долгосрочную поддержку Украины по обеспечению безопасности в Черном море.
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